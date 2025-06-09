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西雅圖最佳新餐廳 越、西、日3種菜式入列

編譯組／綜合報導
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La Loba是西班牙餐廳。(取自La Loba Insgram)
La Loba是西班牙餐廳。(取自La Loba Insgram)

知名美食媒體Eater Seattle6月更新「西雅圖地區最佳新餐廳（The Best New Restaurants in the Seattle Area）」名單，精選了近六個月內開業或經過重大改造、對當地餐飲界產生深遠影響的新餐廳。這些餐廳的加入，進一步豐富西雅圖多元的餐飲景觀。

以下是最新入選的三家餐廳：

1. Phe– 國會山丘(Capitol Hill)的越南咖啡館

Phe是一家位於Capitol Hill的越南風格咖啡館，目前處於試營運階段。餐廳提供精緻的飲品和輕食，特別適合早午餐時段。其獨特的飲品選擇和輕食菜單，使其成為尋求新穎用餐體驗的食客的熱門選擇。

2. La Loba – 1 Hotel Seattle的西班牙餐廳

La Loba是一家備受期待的西班牙餐廳，位於1 Hotel Seattle。餐廳提供正宗的西班牙菜餚，融合了當地食材，營造出獨特的用餐氛圍。其開業以來，迅速成為美食愛好者關注的焦點。

3. Raku Shabu Shabu House – 日式火鍋專門店

Raku Shabu Shabu House專注於提供日式火鍋體驗。餐廳選用高品質的食材，讓顧客在溫馨的環境中享受傳統的涮涮鍋料理。這家餐廳為喜愛日式料理的食客提供了新的選擇。

Eater Seattle是美國知名美食媒體Eater的西雅圖分站，隸屬於數位媒體公司Vox Media。自 2005年創立以來，Eater已成為全美餐飲資訊的重要來源，涵蓋23個城市，提供深入的餐廳評論、飲食文化報導和美食趨勢分析。

Phe是越南風格咖啡館。(取自Phe Instgram)
Phe是越南風格咖啡館。(取自Phe Instgram)
Raku Shabu Shabu House 為日式火鍋專門店。(取自Raku ...
Raku Shabu Shabu House 為日式火鍋專門店。(取自Raku Instgram)

西雅圖 越南

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