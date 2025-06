西雅圖最佳新餐廳 越、西、日3種菜式入列

La Loba是西班牙餐廳。(取自La Loba Insgram)

知名美食媒體Eater Seattle6月更新「西雅圖 地區最佳新餐廳(The Best New Restaurants in the Seattle Area)」名單,精選了近六個月內開業或經過重大改造、對當地餐飲界產生深遠影響的新餐廳。這些餐廳的加入,進一步豐富西雅圖多元的餐飲景觀。

以下是最新入選的三家餐廳:

1. Phe– 國會山丘(Capitol Hill)的越南 咖啡館

Phe是一家位於Capitol Hill的越南風格咖啡館,目前處於試營運階段。餐廳提供精緻的飲品和輕食,特別適合早午餐時段。其獨特的飲品選擇和輕食菜單,使其成為尋求新穎用餐體驗的食客的熱門選擇。

2. La Loba – 1 Hotel Seattle的西班牙餐廳

La Loba是一家備受期待的西班牙餐廳,位於1 Hotel Seattle。餐廳提供正宗的西班牙菜餚,融合了當地食材,營造出獨特的用餐氛圍。其開業以來,迅速成為美食愛好者關注的焦點。

3. Raku Shabu Shabu House – 日式火鍋專門店

Raku Shabu Shabu House專注於提供日式火鍋體驗。餐廳選用高品質的食材,讓顧客在溫馨的環境中享受傳統的涮涮鍋料理。這家餐廳為喜愛日式料理的食客提供了新的選擇。