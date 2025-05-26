夏威夷房市6大現象 3／4家庭買不起住房

夏威夷大學經濟研究機構UHERO最新報告指出，夏威夷住房危機依然嚴重，並出現六大現象。(取自UHERO官網)

夏威夷 大學經濟研究機構（UHERO）發布的2025報告指出，夏威夷住房危機依然嚴重，高達四分之三的家庭負擔不起中位數房價 的住房，並出現六大現象。

UHREO指出，雖然有一些令人鼓舞的跡象，例如政府計畫在2026年前興建1萬戶公共住宅，並鼓勵在Skyline輕軌站附近興建更多住宅；但其他政策，例如興建2000戶勞工住宅、將6000 間短租轉為長租房，則因政治與民意阻力而受阻。研究人員的總結是，儘管略有改善跡象，但整體情況大致未變：「住房供應低與需求強的雙重壓力，是夏威夷深層且持續住房危機的根源。」

最新報告提出的夏威夷住房市場六大現象如下：

一、大島的相對「便宜貨」：雖然夏威夷擁有全美最昂貴的房價，2024年單戶住宅中位價已升至95萬美元，年漲 6%，但在大島的普納（Puna）與卡烏（Kaʻū）地區，中位價則低於50萬美元。

二、公寓價格下跌，但原因不受歡迎：2024年公寓中位價下跌6%至60萬美元，主要原因卻是公寓保險費上升，導致貸款困難，以及檀香山更多政府補貼的低價公寓釋出。根據UHERO監測的1680個公寓樣本，近40%公寓在一年內保費平均上漲135美元。

三、租金 仍高，但漲幅放緩：儘管夏威夷租屋市場長期緊張，但相對於全美其他地區，2024年租金漲幅較溫和：加州以 1956 美元 的中位租金首次超越夏威夷的1938美元；夏威夷租金相對全美平均的溢價，也從 2013年的53%降至2023年的44%。

四、房子越來越貴，吸引力卻下滑：透過重複銷售追蹤與房價分析，購屋者近年購得的住宅規模較小、地點較偏遠或整體吸引力較低。

五、短期出租量停滯：儘管短期出租（vacation rentals）成為政治爭議焦點，但研究指出，全州約有3萬4000 間短期出租，占全州住宅總量的6%；且其分布不均，有三分之一在茂宜，考艾島普林斯維爾（Princeville）地區則有80%房屋為短租。

六、住房建設80年來最慢：初步數據顯示，新屋供應速度創下1940年代以來新低，導致夏威夷住宅老化速度為全美最快，2023年房屋中位屋齡為44年，比2018年的39年增加5年；相比之下，德州從32年增至33年 。