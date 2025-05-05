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金恩縣擬徵14億元公園稅 8月公投

編譯組／綜合報導
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金恩縣議會提案徵收14億美元的公園稅，以資助縣內超過205座公園的營運、維護與改善。這項徵稅案將於8月由民眾投票決定。圖為金恩縣內公園一景。(取自金恩縣官網)
金恩縣議會提案徵收14億美元的公園稅，以資助縣內超過205座公園的營運、維護與改善。這項徵稅案將於8月由民眾投票決定。圖為金恩縣內公園一景。(取自金恩縣官網)

西雅圖時報報導，大都會金恩縣議會（Metropolitan King County Council）日前投票決議，將一項總額達14億美元的公園稅案，交由選民於8月投票決定。

這項為期六年的地產稅提案，將用於資助縣內超過205座公園的營運、維護與改善，並涵蓋近400哩的區域性與山野步道網絡。公園稅最早於2003年通過，過去20年來持續獲得選民的續約支持。

公園稅擬按每千美元房屋評估價徵收23.29美分計算，將使一棟房價中位數為84萬4000美元的住宅，每年約需繳納196美元的稅金。此一徵稅金額較即將到期的前一輪公園稅案增加，後者在過去六年籌得約8.5億美元。

這次新一輪的續約提案，也將資助擴展縣內的區域步道系統，包括Interurban Trail、Eastrail、Green River Trail 及 Lake to Sound Trail；還將撥款最多4200萬美元資助伍德蘭動物園（Woodland Park Zoo），以及最多1500萬美元資助西雅圖水族館（Seattle Aquarium）。超過1億美元將撥交各市與地方政府的公園管理機關與區域。

其中，約5億5100萬美元將用於公園的營運與維護，另約6億2100萬美元將投入公園收購、開放空間保育及資本改善工程。

金恩縣縣政委員布拉多克（Shannon Braddock）在書面聲明中表示：「金恩縣民眾向我們發出明確且一致的訊息：他們希望我們擴大戶外活動的可及性，並信守承諾，守護這些珍貴的公共空間。我們這項提案正是為達成這些目標而設計。」

縣議會兩周前以7：2的票數通過新稅案，議員鄧恩（Reagan Dunn）與佩里（Sarah Perry）投下反對票。原法案中存在一處技術性錯誤，可能導致城市與鎮區公園無法獲得資金支持。因此，縣議會周二召開緊急會議，再次通過修正版稅案。

議員莫斯奎達（Teresa Mosqueda）表示：「在聯邦政府關閉公園與社區計畫的此刻，這項提案反其道而行，不僅擴大公園與休憩設施的可及性，也投資於步行與自行車步道、社區中心，以及各年齡層皆可參與的活力活動。」

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