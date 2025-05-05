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檀香山市設新部門「住房與土地管理局」專責可負擔住房

編譯組／綜合報導
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檀香山市將設立「住房與土地管理局」，整合目前分散於不同部門的業務，專責推動可負擔住房建設。(取自Zillow)
檀香山市將設立「住房與土地管理局」，整合目前分散於不同部門的業務，專責推動可負擔住房建設。(取自Zillow)

Hawaii News Now報導，檀香山市將設立一個全新的、配備完整人力的部門，專責推動可負擔住房建設，這是近30年來首見的重大組織調整。

檀香山市與縣政府周三宣布成立「住房與土地管理局」（Department of Housing and Land Management，簡稱 DHLM），經市議會通過整併四個部門，以統籌市府住房計畫後正式啟動。

官員表示，未來將由51名全職員工負責處理原本分散在土地管理局、社區服務局、規畫與許可局、以及市長住房辦公室的住房與土地業務。

「我在2021年上任時，整個住房辦公室只有一名員工，」檀香山市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）說，現今我們打造出一個從零開始建立的新部門，展現本屆市府破除官僚、付諸行動、為歐胡島居民帶來實質成果的決心。DHLM將為我們提供結構、規模與領導力，使我們能做更多、做得更快。

住房與土地管理局將由現任住房辦公室執行長奧格（Kevin D. Auger）擔任局長，由現任土地管理局主管塔斯納（Catherine A. Taschner）擔任副局長。奧格說：「這個部門就是為了執行任務而生。」他強調：「我們已制定一項雄心勃勃的住房策略，現在正建立一個可以實踐該策略的平台。我很榮幸市長邀我領導這項工作。」

DHLM 將設有兩個主要業務分支：「住房開發處」與「住房融資處」，整體共有六大分部：

1.住房開發處：主導市有土地上的可負擔與混合用途住房開發，並推動公私合營專案。

2.住房融資處：負責管理市府住房基金，支援項目融資、提供獎勵措施，並與金融機構合作，以擴大融資工具。

3.住房政策處：主導跨部門協調及住房相關立法工作。

4.住房資產管理處：管理市府住宅不動產，包括合約、合規與資產盤點。

5.土地交易處：負責談判與執行影響市有土地的不動產交易。

6.保育處：管理潔淨水與自然土地計畫與諮詢委員會，並負責保育地的取得與維護。

檀香山市議會主席華特斯（Tommy Waters）表示，「設立 DHLM 是邁向解決歐胡住房問題的重要且必要的一步；」「這次組織重整旨在整合住房與土地管理核心職能，以更及時、高效且有效的方式應對歐胡島持續存在的住房挑戰。」

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