第1季71% 西雅圖房市賣家讓步率全美最高

今年第1季賣家讓步比率前10高都會區

西雅圖 時報報導， 根據地產經紀公司Redfin最新報告，今年第一季西雅圖地區高達71%的賣家向買家「讓步」，在全美主要都會區中排名第一。

這是Redfin從代表買方成交的案件中統計得出的數據。「讓步」的定義是賣家提供金錢或條件協助降低買方購屋總成本，例如免費提供洗衣機、烘乾機，或支付一筆可協助買方降低貸款利率 的金額等，但不包含降價。

在Redfin分析的20多個大都市中，西雅圖的讓步比率最高，且較去年同期幾乎翻倍。俄勒岡州的波特蘭以64%位居第二；紐約與舊金山相對較低。全美平均則約有44%的賣家做出讓步。

Redfin經濟研究主管趙晨(Chen Zhao，音譯)表示，即使市場上待售房屋數量增加，由於經濟動盪，買方需求仍在下滑，導致「市場逐漸轉向有利於買方」。她指出：「買方現在有更多選擇，也更有議價能力，因此更敢要求讓步。」

雖然Redfin的資料僅代表部分市場狀況，不同社區與房型間差異很大，但其他地產經紀人也觀察到類似趨勢。Renton地區Windermere經紀人麥道克斯(Heather Maddox)指出，無論是代表買方還是賣方的交易中，讓步比率都比去年同期大幅上升。

目前最常見的讓步方式是提供相當於成交價3%的賣方信用額度(seller credit)，協助買方在貸款初期降低利率。舉例來說，原本買家獲得6.5%的貸款利率，但透過賣方提供的財務補貼，首年可降至4.5%，次年5.5%，第三年後恢復原利率。買方則寄望於期間內利率下滑，以利未來再融資，降低長期負擔。

麥道克斯指出，許多購屋者已經厭倦了等待利率回到過往水準，因此決定重新投入市場，但為應對高利率，他們開始向賣方要求讓步。

Redfin西雅圖經紀人卡斯特納(Stephanie Kastner)則提到，相較於獨棟住宅，賣方在銷售共管公寓或聯排屋時更常提供讓步，特別是當高額管理費(HOA費用)影響買方意願時。建商也傾向以補貼買方過戶費或贈送家電的方式促成交易，而不願直接調降售價。

另一方面，也有愈來愈多賣方選擇直接調降開價或接受較低的出價。根據Zillow資料，2月間金恩縣(King County)近半數房屋以低於開價成交。

西雅圖Compass經紀人布歇爾(Jessie Culbert Boucher)表示，她代表的三位賣家皆接受了略低於開價的出價，其中一處房產甚至僅上市三天就售出。她形容：「賣方選擇了『手中鳥』。」