我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

第1季71% 西雅圖房市賣家讓步率全美最高

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年第1季賣家讓步比率前10高都會區
今年第1季賣家讓步比率前10高都會區

西雅圖時報報導， 根據地產經紀公司Redfin最新報告，今年第一季西雅圖地區高達71%的賣家向買家「讓步」，在全美主要都會區中排名第一。

這是Redfin從代表買方成交的案件中統計得出的數據。「讓步」的定義是賣家提供金錢或條件協助降低買方購屋總成本，例如免費提供洗衣機、烘乾機，或支付一筆可協助買方降低貸款利率的金額等，但不包含降價。

在Redfin分析的20多個大都市中，西雅圖的讓步比率最高，且較去年同期幾乎翻倍。俄勒岡州的波特蘭以64%位居第二；紐約與舊金山相對較低。全美平均則約有44%的賣家做出讓步。

Redfin經濟研究主管趙晨(Chen Zhao，音譯)表示，即使市場上待售房屋數量增加，由於經濟動盪，買方需求仍在下滑，導致「市場逐漸轉向有利於買方」。她指出：「買方現在有更多選擇，也更有議價能力，因此更敢要求讓步。」

雖然Redfin的資料僅代表部分市場狀況，不同社區與房型間差異很大，但其他地產經紀人也觀察到類似趨勢。Renton地區Windermere經紀人麥道克斯(Heather Maddox)指出，無論是代表買方還是賣方的交易中，讓步比率都比去年同期大幅上升。

目前最常見的讓步方式是提供相當於成交價3%的賣方信用額度(seller credit)，協助買方在貸款初期降低利率。舉例來說，原本買家獲得6.5%的貸款利率，但透過賣方提供的財務補貼，首年可降至4.5%，次年5.5%，第三年後恢復原利率。買方則寄望於期間內利率下滑，以利未來再融資，降低長期負擔。

麥道克斯指出，許多購屋者已經厭倦了等待利率回到過往水準，因此決定重新投入市場，但為應對高利率，他們開始向賣方要求讓步。

Redfin西雅圖經紀人卡斯特納(Stephanie Kastner)則提到，相較於獨棟住宅，賣方在銷售共管公寓或聯排屋時更常提供讓步，特別是當高額管理費(HOA費用)影響買方意願時。建商也傾向以補貼買方過戶費或贈送家電的方式促成交易，而不願直接調降售價。

另一方面，也有愈來愈多賣方選擇直接調降開價或接受較低的出價。根據Zillow資料，2月間金恩縣(King County)近半數房屋以低於開價成交。

西雅圖Compass經紀人布歇爾(Jessie Culbert Boucher)表示，她代表的三位賣家皆接受了略低於開價的出價，其中一處房產甚至僅上市三天就售出。她形容：「賣方選擇了『手中鳥』。」

不過，即便賣方讓步與價格下調同步增加，對許多西雅圖地區民眾而言，購屋負擔依然沉重。布歇爾強調「我們最需要的是更多住房供給」；「可負擔性依然是主要挑戰」。

由於經濟動盪，買方需求下滑，導致市場逐漸轉向有利於買方。圖為西雅圖地區的房屋銷售...
由於經濟動盪，買方需求下滑，導致市場逐漸轉向有利於買方。圖為西雅圖地區的房屋銷售標示。(路透)

利率 西雅圖 貸款

上一則

新州州長墨菲 免除62萬州民9.27億醫療債務

延伸閱讀

經濟不穩定 華府地鐵沿線租賃市場競爭激烈

經濟不穩定 華府地鐵沿線租賃市場競爭激烈
夏威夷航空 移至LAX第6航廈

夏威夷航空 移至LAX第6航廈
貝佐斯湖濱豪宅6300萬售出 創西雅圖新高紀錄

貝佐斯湖濱豪宅6300萬售出 創西雅圖新高紀錄
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

熱門新聞

賓州14歲華裔少女吳恩慈(Aubrey Enci Wu)失蹤3個月後於賓州尋獲。(北安普頓警局)

賓州14歲華裔少女失蹤3個月 在喬州找到了

2025-04-23 15:39
衛生部擬喊停新財年的能源補助經費。(伊州能源補助計畫官網截圖)

能源補助擬叫停 590萬家庭恐付不出電費、瓦斯費

2025-04-21 09:07
共和黨州參議員博哈切克(右)表示，必須剔除疫情期放寬准入的不和資格者繼續持有白卡。(印州議會共和黨臉書)

人數暴增超出負荷 印州議會通過白卡設限

2025-04-21 09:30
亞馬遜創辦人貝佐斯賣出6300萬美元的湖濱豪宅，位於亨茨角(Hunts Point)。(取自Zillow、NORTHWEST Multiple Listing Service)

貝佐斯湖濱豪宅6300萬售出 創西雅圖新高紀錄

2025-04-21 14:18
伊州州長普立茲克(中)、國軒董事長李縝(左)與伊州曼特諾市市長TImothy Nugent共同宣布國軒電池工廠的興建計畫。(本報檔案照片)

伊州長諷川普 批國軒與中共有關卻收百萬捐款

2025-04-23 09:13
俄亥俄州首府哥倫布外圍地區今日美東時間下午3時14分發生規模3.1地震。(擷自Google)

美國內陸發生少見規模3.1地震 俄亥俄首府外圍撼動

2025-04-24 16:58

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現