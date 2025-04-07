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全州步道互聯 華盛頓州打造「自行車高速公路」

編譯組╱綜合報導
華盛頓州正推動全州步道互聯計畫，將於6月完成首份「自行車高速公路網絡建設計畫」。圖為Palouse to Cascades Trail的自行車道。(取自華盛頓州立公園官網)
華盛頓州正推動全州步道互聯計畫，將於6月完成首份「自行車高速公路網絡建設計畫」。圖為Palouse to Cascades Trail的自行車道。(取自華盛頓州立公園官網)

西雅圖時報報導，華盛頓州議會正準備投入數百萬元，推動全州步道互聯計畫，並將於6月完成首份「自行車高速公路網絡建設計畫」，踏出第一步。

目前已有數條骨幹步道存在，例如Burke-Gilman Trail、Palouse to Cascades Trail、Eastrail 以及Spokane Centennial Trail，但彼此孤立，就像沒有交流道的高速公路，缺乏連結。

州參議會運輸委員會主席李亞斯（ Marko Liias）表示，建構全州自行車路網所需成本相對較低，非常值得投資。他說：「這本質上是關於『安全』。華盛頓州有高達 25%的人不開車，但我們的道路對行人與非駕駛者卻愈來愈危險。」

他強調說：「需要自行車道與完整的街道設計，與車道分離的步道設施，才是安全的金標準。」

李亞斯推動參議會通過的運輸預算案中，包含未來兩年4650萬元的步道建設資金，目前該預算案已送往眾議會審議。這筆金額相較於傳統道路建設來說微不足道。例如州府為西雅圖Portage Bay橋與Roanoke Lid計畫編列13.75億元。

這筆撥款也為州交通廳主動運輸部門（Active Transportation Division）正在研擬的「自行車高速公路規畫草案」注入動力。該計畫於2023年由州議會核撥初期資金20萬元，預計今年6月出爐。

主導第一階段規畫的負責人吉爾曼（Celeste Gilman） 表示，計畫靈感來自聯邦州際公路系統，也參考明尼蘇達與猶他州已有的自行車高速公路網絡。她說：「我們並不是第一個思考建立全州自行車網絡的地方，但在華盛頓州歷史中，早就有一條活躍而深厚的脈絡在推動這類公共設施。」

對華盛頓州的自行車步道歷史瞭若指掌的沃特（Fred Wert）指出，雖然華州已擁有不少步道，但大多彼此孤立、無法互通。這次的規畫與州政府的資金支持，將有助於連接這些步道。

盤點全州現有自行車路線，是了解缺口的必要第一步。州府目前正建構一個全面性自行車道資料庫，用於評估各地自行車道的品質與交匯情形，最終目標是連接城市，支持希望少開車、多騎車的人群。

斯波坎市（Spokane）交通主管辛德爾（Jon Snyder）表示，他目前「仍在等待預算塵埃落定」，才能確定資金分配。

但他估計，大部分資金將用於連接Centennial Trail和Children of the Sun Trail的路段。Centennial Trail是一條長達37哩的步道，穿越州立森林與城市核心；Children of the Sun Trail則與北斯波坎走廊高速公路平行，從市區一路通往北部郊區。

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