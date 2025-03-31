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夏威夷灣景新夜市 每周二開張

編譯組／綜合報導
夏威夷卡內奧赫（Kāneʻohe）夜市每周二營業。(取自Kaneohenightmarket Instgram)
夏威夷卡內奧赫（Kāneʻohe）夜市每周二營業。(取自Kaneohenightmarket Instgram)

HawaiiNewsNow報導，位於歐胡島風向面（Windward Oahu）的卡內奧赫（Kāneʻohe），迎來一項全新社區活動：夜市，每周二在灣景（Bayview）高爾夫公園熱鬧登場。

灣景夜市將於每周二下午4時至晚上8時舉行，內容包含：Jolene's by the Bay餐廳的夜市特餐與歡樂時光飲品、在地美食與手作工藝攤位及現場音樂表演。灣景高爾夫公園本身設有迷你高爾夫、滑索、練習場，以及18洞的高爾夫球場，適合全家大小一起來玩。

經營Jolene's Hawaii和灣景高爾夫球場的業主勞倫斯‧劉（Lawrence Lau）和文森‧林（Vincent Lam）接受HNN「Sunrise」節目專訪，分享這項新計畫的理念。林表示：「我們希望能為風向面的在地商家與家庭，提供一個專屬於社區的聚會空間，在這裡一同茁壯、成長。」

Jolene's創立於2019年，是一家家族經營的餐廳，主打夏威夷在地口味與創意三明治，每天自家烘焙麵包，並親自燻製肉品。他們於2022年在卡內奧赫的灣景高爾夫公園開設了旗艦店 Jolene's by the Bay，目前另有分店位於Ewa Beach和檀香山機場附近，也提供外燴服務。

夏威夷的夜市文化不如亞洲地區盛行，但有一些定期舉辦的夜市活動，為當地居民和遊客提供美食、手工藝品和娛樂表演。除了新開張的灣景夜市，還有檀香山夜市（Honolulu Night Market），提供各種國際美食、娛樂及在地文化活動，通常是在檀香山市區的Kakaʻako藝術區（Salt at Our Kakaʻako 附近） 舉辦，每月一次，是檀香山最具代表性的夜生活活動之一，吸引大量年輕人、當地居民和遊客參與及體驗。此外，一年一度的Waikiki SPAM JAM Festival，則是夜間封街舉辦的大型市集，主打SPAM主題料理、美食、音樂與紀念品。

夏威夷

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