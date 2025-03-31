西雅圖薪資稅收比預期少4700萬美元 加劇預算困境

西雅圖市長哈瑞爾（Bruce Harrell）去年曾依賴薪資稅填補巨大的預算缺口，但今年該稅收入不如預期，財政面臨考驗。(美聯社)

西雅圖 時報報導，西雅圖市經濟辦公室最新報告指出，去年的薪資稅收入比預期少4700萬美元，使預算挑戰加劇。

這項針對大型、高薪企業的稅收，隨著招聘放緩，以及亞馬遜 等企業縮減在西雅圖的營運規模，稅收表現未如預測。立法者與市府分析師早已警告，薪資稅波動性高，容易受到股市與就業情況的影響。市長哈瑞爾（Bruce Harrell）去年曾依賴該稅填補巨大的預算缺口。

薪資稅是市府少數仍在增長的稅收來源。這項由進步派推動並命名為「JumpStart」的稅收政策，對約500家大型企業課徵0.75%至2.5%不等的稅率。市府未公開納稅企業名單，但亞馬遜是最大的納稅者，且大多收入來自少數幾家企業。

儘管科技業近期有所放緩，薪資稅整體表現仍優於預期，特別是在疫情期間科技股表現強勁，使該稅收成為預算缺口的「萬用補洞工具」。尤其在去年，哈瑞爾與市議會就動用超過2.5億美元的JumpStart稅來彌補預算赤字。

然而，2024年期間，部分雇主縮減了在西雅圖的業務規模。亞馬遜尤其明顯，該公司在貝爾維尤（Bellevue）擴張，但在西雅圖裁撤約5000名員工。

哈瑞爾在一份聲明中表示，這項消息「需要有所行動」來維持預算平衡，但他未具體說明措施內容。發言人表示，他們將等待4月份更詳細的預測出爐再做決策。這項消息特別令人擔憂，因為聯邦政府可能削減補助，尤其是各類補助金項目。

哈瑞爾的聲明也試圖在進步派要求向大型企業課稅、以及溫和派企業界警告稅收後果之間取得平衡。他說：「大型企業應當支付公平份額，我們也應警惕它們以減少在西雅圖聘雇的方式，來規避社區所依賴的稅收。但我們也必須理解，企業會根據自身利益做出選擇。」

目前西雅圖面臨的預算困境，是2008年金融危機後最嚴重的一次。除公用事業與其他不能動用的收入來源外，大部分市府財政來自於房產稅、銷售稅與營業稅。