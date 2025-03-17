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30天→14天 夏州加速處理被驅逐租戶遺留物

編譯組/綜合報導
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庫希歐公園公寓是HPHA管理的最大住房社區。(取自夏威夷公共住房管理局官網)
庫希歐公園公寓是HPHA管理的最大住房社區。(取自夏威夷公共住房管理局官網)

非營利媒體檀香山Civil Beat報導，夏威夷公共住房管理局（Hawaiʻi Public Housing Authority, HPHA） 希望縮短被驅逐租戶遺留物品的存放時間，從30天減半至14天，以更快地讓新租戶入住。

這項變更是州長格林（Josh Green）的立法計畫之一，並納入HB 1097法案。該法案將於3月18日送交州參議會住房委員會（Senate Housing Committee）審議。

HPHA執行董事瓦安薩菲（Hakim Ouansafi）在書面證詞中表示，縮短存放期限將有助於更快釋出住房，供新住戶入住。他指出，「根據多年的經驗，我們發現，大多數被遺留下來的物品並不是有價值的個人物品，而是破舊家具、垃圾和其他廢棄物」。在租戶被驅逐前，HPHA已多次發出警告，提醒他們必須帶走所有個人物品。

此外，管理局的存放空間有限，被驅逐租戶的遺留物品通常需要存放在騰空的住房單位內，這阻礙了房屋的維修與整理，導致新租戶無法即時入住。瓦安薩菲在證詞中強調：「住房單位每多空置一天，就代表另一個家庭仍然無家可歸。」

然而，一些居民認為，14天的時間過於苛刻，對於被驅逐的家庭並不公平。庫希歐公園公寓（Kūhiō Park Terrace）的長期居民富美子（Lenda Tominiko）表示，被驅逐的租戶往往驚慌失措，無法立即處理所有物品。她說：「他們不知道該把東西帶去哪裡。」

根據HPHA 2024年度報告，該管理局目前負責約5200戶低收入家庭、約13000人的公共住房。報告指出，在2023年7月至2024年7月期間，全州共有22戶家庭因被驅逐而失去公共住房。庫希歐公園公寓是HPHA管理的最大住房社區，該法案的變更可能對此類社區的居民影響最大。

夏威夷

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