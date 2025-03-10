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美加關係不睦 華州加拿大遊客減少 入美車輛同比大減29%

編譯組／綜合報導
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華盛頓州邊境城市貝靈漢市(Bellingham)風景優美，經濟高度依賴加拿大遊客，近日因美加關係不睦而受到衝擊。（取自貝靈漢市官網）
華盛頓州邊境城市貝靈漢市(Bellingham)風景優美，經濟高度依賴加拿大遊客，近日因美加關係不睦而受到衝擊。（取自貝靈漢市官網）

西雅圖時報報導，對於美國總統川普加徵關稅及激進言論的不滿，加拿大人不僅在體育賽事中對美國隊報以噓聲，還減少了對華盛頓州邊境城鎮的消費。

來自貝靈漢（Bellingham）等嚴重依賴加拿大遊客的社區報告顯示，加拿大遊客的消費正在明顯減少。根據邊境數據，加拿大人進入華盛頓州的頻率大幅下降，減少光顧當地商店、餐廳和飯店。

一個原訂於貝靈漢國際機場附近希爾頓品牌飯店住宿四晚的14人單身派對，在取消預訂的電子郵件中表示：「在當前的政治氛圍下，對我們國家的負面態度使我們無法在經濟上支持貴地區。」飯店區域經理Sara Holliday表示，她在機場附近的兩家希爾頓飯店，某些季節高達40%的業務來自加拿大旅客，如今情況令人擔憂。

類似的電子郵件和電話湧入當地其他企業及旅遊局，甚至貝靈漢市長Kim Lund也表示，她已收到加拿大人取消預訂的「措辭犀利的溝通」。他指出，這場衝擊「不只是停車場裡少了加拿大車牌那麼簡單，影響範圍遠大於此」。目前最明顯的影響仍然體現在消費經濟，尤其是在靠近邊境的地區，加拿大人一直是主要顧客群體。

疫情前，加拿大遊客每年在華盛頓州沃特康姆縣（Whatcom County）的消費額約1.4億美元，占當地應稅銷售額近八分之一。如今，這股來自加拿大的經濟動能正在急速減退，包括：

1、飯店入住率下降：根據貝靈漢旅遊協會（Visit Bellingham）的統計，該地區2025年1月的飯店入住率較2024年同期下降11%至14%。

2、希爾頓飯店加拿大客源驟降：區域經理Sara Holliday表示，自2025年初以來，加拿大遊客的預訂量已下降約25%。「如果趨勢持續下去，我們這裡的經濟將受到巨大影響；」Holliday 警告，「畢竟，我們是一個邊境城市」。

目前，這場跨境摩擦仍處於初期階段。川普宣布對大多數加拿大進口商品加徵關稅，並且多次揚言要將加拿大納為美國第51州，這些舉動讓美加關係急劇惡化。雖然更完整的數據尚未完全統計，但與加拿大接壤的華盛頓邊境城市已顯現出跡象。

加拿大開往華盛頓州的車次減少
加拿大開往華盛頓州的車次減少

根據英屬哥倫比亞省(British Columbia，B.C.)交通與運輸部門數據，2025年2月，加拿大車輛南下進入華盛頓州的次數較2024年同期驟降29%。儘管邊境通行量也會受到政治以外的因素影響，例如天氣變化或加元匯率，但從2024年8月至12月，南下車輛數僅有小幅波動，甚至在2025年1月激增，到了2月卻暴跌。

除了邊境城市，西雅圖也受到影響。根據Visit Seattle，2023年，西雅圖共接待170萬名加拿大遊客，帶來5.56億美元消費；2025年初，部分飯店業者已感受到衝擊。Hotel Ändra Seattle-MGallery飯店的老闆Craig Schafer表示，加拿大旅客的Expedia訂房量（預訂日期至5月14日）比去年同期下降10%；來自加拿大的Expedia網頁訪問量下降15%。相比之下，其他國家的預訂量與訪問量都持平或增加。

此外，加拿大是華盛頓州最大貿易夥伴，每年進口近100億美元的華州商品，影響許多中小型製造業；許多加拿大企業在華盛頓州設有辦公室與製造中心，不僅創造就業機會，也帶來稅收貢獻。因此，這場貿易與政治風波，恐怕對華盛頓州的經濟帶來長期衝擊。

加拿大 邊境 華盛頓州

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