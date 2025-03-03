夏州重建營養補助系統 盼降低錯誤率減少罰款

夏威夷州的補充營養援助計畫支付錯誤率飆升，被聯邦政府罰款近1100萬美元，州府將重建電腦篩選系統。(取自USDA官網)

非營利媒體檀香市Civil Beat報導，夏威夷州 因補充營養援助計畫（Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP）連續兩年支付錯誤率飆升，被聯邦政府罰款近1100萬美元。州人力服務廳（Department of Human Services, DHS）希望透過技術改進，降低這筆罰款；但也同時將影響到現有SNAP家庭的資格或支付金額。

人力服務廳正向州議會尋求約546萬美元資金，用於開發一套新的電腦篩選系統，以準確判定申請者的資格及SNAP補助金額。SNAP前身為食物券計畫，由美國農業部食品與營養服務署（USDA Food and Nutrition Service）負責管理。

夏威夷州人力服務廳福利、就業與支援服務處主管森繁（Scott Morishige）表示，該州2022及2023兩個聯邦財政年度的支付錯誤率約21%，幾乎是同期全美平均值的兩倍。這些錯誤包括過少支付與過多支付，美國食品與營養服務署因而對夏威夷州開出1093萬美元的罰款。

疫情期間，州府收到大量SNAP申請，且聯邦政府放寬許多補助審核規則。夏威夷州充分利用這些寬鬆政策，但當聯邦要求逐步恢復正常審核標準後，錯誤率大幅上升。此外，支付錯誤增加還受其他因素影響，包括負責資格審查的員工流動率高、前州長伊藝（David Ige）於2020年凍結州政府雇用、現有工作人員的案件數量遠超標準等。州政府的SNAP支付錯誤率是透過對申請案件的抽樣審計來確定的。

州長格林（Josh Green）已提交眾議會法案1099申請546萬美元緊急撥款，以啟動所謂的「再投資 選項」來解決罰款問題，眾議會財政委員會已初步批准；參議會財政與預算 委員會也將審議類似的參議會法案。DHS表示，根據再投資選項的條款，如果該投資使支付錯誤率降至並維持在全國平均以下（目前為 11.68%），州府將不需支付剩餘50%的罰款。

DHS正在開發一個新電腦系統「福利資格解決方案」（Benefits Eligibility Solution），以取代近40年歷史的舊系統。該計畫預算6800萬美元，預計2026年秋季全州推行州府這項緊急資金請求。

這項計畫獲得夏威夷Appleseed法律與經濟正義中心（Hawaiʻi Appleseed Center for Law and Economic Justice）支持。該機構指出，由於州府將修改SNAP資格標準，預計今年將新增1.4萬戶家庭加入補助計畫，進一步增加政府負擔。根據夏威夷大學經濟研究機構去年的研究數據，約有8.3萬戶夏威夷家庭每月透過SNAP獲得總額超過6000萬美元的補助。