應對財政赤字 華州提40億減支案 州府雇員月休無薪假1天

華盛頓州長弗格森（Bob Ferguson）提出一項40億美元裁減支出計畫，以應對州府創紀錄的財政赤字。(取自弗格森臉書)

華盛頓州長弗格森（Bob Ferguson）提出一項裁減支出計畫，以節省約40億美元，以應對州府創紀錄的財政赤字。在計畫中，弗格森建議州府雇員未來兩年每月休無薪假一天，估可節省3億美元；僅部分公職人員可豁免休無薪假，包括負責道路巡邏的警員及監獄與州立醫院的工作人員。

自今年1月15日上任以來，弗格森及其團隊一直努力尋找和提出節省方案，以幫助州議會應對預計150億美元的預算 赤字。這些措施是在前州長英斯利（Jay Inslee）提案之外另行提出的，英斯利計畫已將赤字減少30億美元。綜合兩項提案，總計可減少赤字70億美元。

州府各機構還另外提交額外10億美元的潛在節省方案，但弗格森並未納入提案，但已提交給州議會審議，因為在彌補預算赤字的過程中，任何選項都可能需要納入考量。

依據州長辦公室提供的資訊，弗格森提出的節省措施總計39億2640萬美元，提議削減不直接影響核心服務的重要項目包括：終止一處應對COVID-19疫情所租用的倉庫；生態廳與州立公園管理部門合併與共享辦公空間；特別監管中心因收容人數下降，將關閉一個24床單位；縮減州府的外州差旅費50%及州內差旅費25%；削減政府機構設備與其他商品和服務的支出10%；減少部分州府資助的行銷與宣傳活動，以及不涉及公共安全或社會安全網的研究與專案小組。

弗格森另建議暫停或逐步實施尚未落實的計畫擴展與費率調漲計畫，包括：兒童保育中心原訂7月一次性提高費率，改為分四年逐步調升；調整近期的支出決策，因當時尚未完全了解預算赤字的影響，例如華州每年在基礎公共衛生的支出為1400萬美元，但後來激增至每年1.55億美元。弗格森提議將其削減至1.33億美元，以適應財政狀況。

此外，弗格森也提議限制對一次性聯邦資金的替代補貼，主要是COVID-19期間獲得的一次性聯邦資助而擴展的計畫，雖然資金已用盡，但州府仍用一般基金填補缺口，例如州農業廳為食品銀行提供的援助。

弗格森提案中，特別強調將持續維持的項目，包括K-12教育投資 ，相關投資總額每年超過150億美元；所有公共安全投資；無家可歸者援助與住房支持投資；履行並維持與華州勤奮公務人員達成的集體談判協議；現行的現金補助援助計畫，例如貧困家庭臨時援助計畫（TANF）；確保所有華州居民的醫療補助（Medicaid ）資格不變，目前依靠Medicaid的民眾，不會失去州政府提供的醫療保障。