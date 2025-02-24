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華州提案 社媒隱私保護擴至18歲

編譯組╱綜合報導
華盛頓州參議會提出5708法案，要求提供線上服務的社群媒體等企業對18歲以下用戶提供數據與隱私保護，禁推成癮內容。圖為示意圖。(取自Pexels)
華盛頓州參議會提出5708法案，要求提供線上服務的社群媒體等企業對18歲以下用戶提供數據與隱私保護，禁推成癮內容。圖為示意圖。(取自Pexels)

FOX13報導，華盛頓州參議會委員會推進一項提案，將對提供線上服務的企業施加責任與限制，以保護兒童與青少年免受社群媒體的負面影響。

支持者認為，此舉有助於保護兒童免受社群媒體已知的危害；反對者則質疑該法案的合法性，並認為其效果有限。

州參議會5708法案(SB 5708)將要求提供線上服務的企業對18 歲以下用戶提供數據與隱私保護，包括：禁止蒐集與使用未成年人的個人資料、限制在特定時間向未成年人推送通知、禁止提供「成癮性推送內容」(addictive feed)，以避免社群媒體根據用戶資料推送高度個性化的內容。

目前，聯邦法律僅對13歲以下兒童的網路隱私進行規範，但近期國會強化這些法規的努力未能成功，導致部分州政府開始自行立法。

5708號法案的主要提案人、州參議員Noel Frame表示，這項立法的目標是將現有對13歲以下兒童的保護措施，擴大至13至17歲的青少年。他在參議會商業與金融服務貿易委員會(Senate Committee on Business, Financial Services and Trade)聽證會上 說，「我們都看到了，社群媒體公司為了牟利，利用青少年的負面情緒，而這嚴重損害了他們的心理健康」；「說實話，這也影響了我們所有人，任何使用過社群媒體的人都知道，這些平台如何利用上癮模式讓人沉迷」。她強調，線上平台應該承擔更多責任，以防止未成年人受到社群媒體的負面影響。

這項法案在州參議會委員會表決時，所有民主黨成員均投下贊成票，並支持將其推進至下一階段審議。州參議員Derek Stanford表示，「我們應該立即採取行動，保護我們的孩子免受已知的社群媒體危害」。

這項法案已送交州參議會撥款委員會(Senate Ways and Means Committee)，需在2月底前決定是否提交至參議會全體表決。

來自科技產業的團體則反對該法案，主要質疑包括：違憲風險，可能違反言論自由(First Amendment) 和州際商業條款(Interstate Commerce Clause)；法律可行性，類似法案在其他州面臨訴訟，可能無法真正執行；實施成本高昂，可能造成州政府投入大量資源制定規則，但最終法案仍被法院推翻。共和黨議員雖然支持保護兒童的理念，但對該法案的法律可行性提出質疑，並試圖提出兩項修正案，但均未獲通過。

反對法案的州參議員Phil Fortunato認為，即使通過，也可能因法律挑戰而延遲數年。他指出，「即便這項法案通過並由州長簽署，法院至少會將其擱置兩年；」「如果我們的目標真的是保護兒童，那麼這兩年內，他們仍將面臨同樣的問題。」

社群媒體 參議員 民主黨

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