吃不消 夏威夷電費是全美均值3倍 25.5%居民難支付

夏威夷與全美平均電價比較

檀香山市民脈動(Civil Beat)報導，根據美國能源資訊管理局(Energy Information Administration, EIA)2025年1月發布的報告，夏威夷的總體用電價格接近全美平均值的三倍。根據EIA在2024年11月的統計，夏威夷的電價約為每度(kWh，每小時千瓦)35.43美分，而全美平均僅17美分。

此外，夏威夷的平均每月電費 高達230.8美元，為全美第四高。

市民脈動指出，夏威夷的高電價已不再是祕密，但人們為此付出的代價卻較少被關注。根據Lending Tree的報告，在2023年8月至2024年8月之間，33%的夏威夷居民為了支付電費，不得不削減基本生活開支，在全美50州中排名第29。

同時，該報告引用美國人口普查 局(U.S. Census Bureau)的調查顯示，25.5%的夏威夷居民在這一年內無法支付部分或全部能源費用，在全美各州中排名第13。

另外，根據夏威夷州 商務、經濟發展與觀光局(DBEDT) 的數據，2022年，收入低於聯邦貧困線的家庭，有將近20%的收入用於支付電費，而一般家庭的電費支出約占收入的2%。

夏威夷的高生活成本問題，在Aloha United Way去年1月發布的「夏威夷ALICE 報告」 中曾受到關注。該報告調查了夏威夷的ALICE家庭(即資產有限、收入受限但仍有工作的人群，Asset Limited, Income Constrained, Employed)，發現高生活成本的壓力正迫使居民考慮遷離夏威夷。報告指出，每三戶夏威夷家庭中，就有一戶曾考慮在過去一年內搬離夏威夷。

為應對這一問題，夏威夷州議會正在審議編號為SB191的法案，擬建立一個計畫，為符合資格的居民提供電費補助。然而，該法案仍在州參議會商業與消費者保護委員會(Commerce and Consumer Protection Committee) 和歲入與歲出委員會(Ways and Means Committee) 的聯合審議中等待聽證會。委員會已在上周五決定，訂2月26日上午10點以實體會議及視訊會議並行的方式，舉行公開決策會議。如果屆時未能通過，法案將自動失效，使得許多面臨電費壓力的居民可能無法獲得政府援助。