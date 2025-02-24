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環保減塑 星巴克在14州推冷飲新杯具

編譯組╱綜合報導
星巴克正在推出一款更可持續且更易獲取的冷飲杯，其塑料含量減少10%至20%。(取自星巴克官網)
星巴克正在推出一款更可持續且更易獲取的冷飲杯，其塑料含量減少10%至20%。(取自星巴克官網)

FOX13報導，星巴克正在推進環保措施，逐步淘汰塑膠杯，並開始使用非塑膠杯供應冷飲。

在部分門市，喜愛冰咖啡與星冰樂的顧客將發現，他們的飲品將換上全新杯具。星巴克正在逐步淘汰一次性塑膠杯，並已於2月11日 在華盛頓州等14個州開始推出可分解的新杯具。然而，並非所有門市都會立即實施此變革。

這款新冷飲杯由纖維紙板與生物塑膠內襯製成，顧客可在Shoreline、Bainbridge及Bellingham等地區的部分門市看到這款霧面、不透明的杯子，手感更類似於熱飲杯。

此外，星巴克近來也鼓勵顧客在店內用餐時使用內用杯具，以減少外帶包裝的使用，營造更具體驗感的咖啡館氛圍。

星巴克此舉主要基於兩大原因：一是2030年環保目標：星巴克計畫在2030年前，將所有包裝改為可重複使用、可回收或可分解材質；二是法規推動：美國部分地方政府開始立法，要求企業減少一次性塑膠的使用，而西雅圖近年來已逐步實施相關措施。

這次試點門市的14 個州是加州、華盛頓州、夏威夷、明尼蘇達州、亞利桑納州、新墨西哥州、麻州、密西根州、馬里蘭州、康乃狄克州、維吉尼亞州、南卡羅來納州、科羅拉多州及喬治亞州。這項變革仍在初步階段，後續是否會推廣至全美，仍待觀察。

對於不習慣新杯具或仍偏好塑膠杯的顧客，星巴克提供替代方案。星巴克發言人表示，「顧客可選擇攜帶個人乾淨的可重複使用杯具，或在店內點選『內用』，使用陶瓷杯或玻璃杯享用飲品」。

星巴克官網指出，為推動永續杯具，星巴克提供內用杯（陶瓷馬克杯或玻璃杯）、自備杯、可回收杯（Returnable cups）及可堆肥杯（Compostable cups）等選項，並且是美國唯一一家允許顧客攜帶個人可重複使用杯具的全國性連鎖咖啡品牌。據星巴克統計，自美國門市開放顧客可使用個人杯以來，星巴克平均每月減少200萬個一次性杯具進入垃圾掩埋場；有超過160萬名星巴克酬賓計畫(Starbucks Rewards)會員曾攜帶個人杯來門市，其中近100萬人是首次使用。

星巴克官網指出，該公司2030年目標是杯具100%可堆肥、可回收或可重複使用、50%來自回收材料，以及使用來自原生化石燃料的材料減少50%。為此，星巴克推出一款更可持續且更易獲取的冷飲杯，其塑料含量減少10%至20%，是推動一次性包裝創新的其一項舉措。

星巴克 咖啡 華盛頓州

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