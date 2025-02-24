世華婦女工商會夏州分會 春宴熱鬧登場 400人出席同歡
世界華人工商婦女工商企管協會夏威夷分會2月15日在阿拿莫瓦納(Ala Moana)宴會廳舉行第14屆春宴，夏威夷州長格林(Josh Green)、州眾議會議長中村(Nakamura Nadine)、眾議會觀光經貿小組主任、議員譚家昇(Adrian Tam)、前州眾議會議長佘貴人、駐檀香山台北經文處長張詩瑞及秘書李家豪出席。
晚間6時司儀宣布大會開始後，會長謝雪華首先致詞歡迎會員及貴賓。她表示，自去年接任會長職務後，感謝榮譽會長唐呂梨美、理事仝文娟、王月杏等多人支持，讓會務發展順利。州長在致詞時特別推崇謝雪華在該分會發揮了優越的領導統御才能，展現出女性的韌力。州眾議會議長中村、譚家昇及張詩瑞等人也都上台致賀詞，張詩瑞並對世華在協助台灣加入世界組織的努力致謝。
謝雪華稍後邀請該會理事及顧問一齊登台向僑界拜年，顧問蔡皚如並代表全體理事，向謝雪華在提升會務上的努力與貢獻致意。用餐期間，該會還安排了理事們的歌舞餘興節目及夏威夷台商會的合唱團表演、抽獎活動，獎品包括現金、電子產品、禮券珠寶等數十項。
春宴晚會於9時30分畫下句點，當晚出席大會貴賓除上述外，還包括松鶴國際公司總經理陳淑惠、僑務委員何文祥、僑務諮詢委員楊泰瑛、趙光斗、蔡皚如，社團則有台灣同鄉會、北美台灣婦女會會長吳惠芳、夏威夷佛光山、夏威夷越棉寮華人聯誼會、夏威夷台灣商會、夏威夷中華文化服務中心、夏威夷福建聯合總會何福祥等僑領及會員約400人與會。
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