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世華婦女工商會夏州分會 春宴熱鬧登場 400人出席同歡

記者高振華／檀香山報導
世界華人工商婦女工商企管協會夏威夷分會理事及貴賓於餐會上登台，向出席賓客賀年。(記者高振華╱攝影)
世界華人工商婦女工商企管協會夏威夷分會理事及貴賓於餐會上登台，向出席賓客賀年。(記者高振華╱攝影)

世界華人工商婦女工商企管協會夏威夷分會2月15日在阿拿莫瓦納(Ala Moana)宴會廳舉行第14屆春宴，夏威夷州長格林(Josh Green)、州眾議會議長中村(Nakamura Nadine)、眾議會觀光經貿小組主任、議員譚家昇(Adrian Tam)、前州眾議會議長佘貴人、駐檀香山台北經文處長張詩瑞及秘書李家豪出席。

晚間6時司儀宣布大會開始後，會長謝雪華首先致詞歡迎會員及貴賓。她表示，自去年接任會長職務後，感謝榮譽會長唐呂梨美、理事仝文娟、王月杏等多人支持，讓會務發展順利。州長在致詞時特別推崇謝雪華在該分會發揮了優越的領導統御才能，展現出女性的韌力。州眾議會議長中村、譚家昇及張詩瑞等人也都上台致賀詞，張詩瑞並對世華在協助台灣加入世界組織的努力致謝。

謝雪華稍後邀請該會理事及顧問一齊登台向僑界拜年，顧問蔡皚如並代表全體理事，向謝雪華在提升會務上的努力與貢獻致意。用餐期間，該會還安排了理事們的歌舞餘興節目及夏威夷台商會的合唱團表演、抽獎活動，獎品包括現金、電子產品、禮券珠寶等數十項。

春宴晚會於9時30分畫下句點，當晚出席大會貴賓除上述外，還包括松鶴國際公司總經理陳淑惠、僑務委員何文祥、僑務諮詢委員楊泰瑛、趙光斗、蔡皚如，社團則有台灣同鄉會、北美台灣婦女會會長吳惠芳、夏威夷佛光山、夏威夷越棉寮華人聯誼會、夏威夷台灣商會、夏威夷中華文化服務中心、夏威夷福建聯合總會何福祥等僑領及會員約400人與會。

由世華榮譽會長唐呂梨美(左二)提供的大獎被來賓淑芬(右二)幸運抽中。(記者高振華...
由世華榮譽會長唐呂梨美(左二)提供的大獎被來賓淑芬(右二)幸運抽中。(記者高振華╱攝影)
世界華人工商婦女工商企管協會夏威夷分會會長謝雪華(左起)與母親林明美及兒子夏威夷...
世界華人工商婦女工商企管協會夏威夷分會會長謝雪華(左起)與母親林明美及兒子夏威夷州眾議員譚家昇。(記者高振華╱攝影)

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