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西雅圖建公共住房 傾向對高薪企業徵收新稅資助

編譯組／綜合報導
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華盛頓州選民二年前批准成立公有的社會住宅開發商（Social Housing Developer）；這次投票則決定開發商的資金來源。(取自官網)
華盛頓州選民二年前批准成立公有的社會住宅開發商（Social Housing Developer）；這次投票則決定開發商的資金來源。(取自官網)

西雅圖時報報導，西雅圖選民正大力支持為該市建設新公共住房，並傾向透過對高薪企業徵收新稅來提供資金。

如果這項投票結果在未來幾天內保持不變，這將是倡導利用西雅圖財富來建設更多住房與公共服務者的一場重大勝利，但也是市政府與西雅圖大都會商會的一次挫敗。這些機構曾呼籲選民否決該新稅，並建議使用現有的市府資金來興建住房。

11日的特別選舉是兩年前選舉的後續行動。當時，選民批准成立一個公共擁有的社會住宅開發商。這次的投票則決定開發商的資金來源。如果選民支持徵新稅，標誌著西雅圖向「公共擁有住房模式」邁出一大步。社會住宅開發商的目標是提供混合收入住宅，主要針對工薪家庭。由於這些住房為公有，租金將長期低於市價。

選民在投票時要回答兩個問題：是否應為社會住宅開發商提供資金？二、資金應來自對薪資超過100萬美元的企業員工徵收5％新稅，還是西雅圖現有稅收？

依11日晚間的初步計票結果，選民以68%的支持率贊成為開發商提供資金；至於資金來源，則有近58%的選民支持開徵新稅，另42%希望使用現有稅收。最終結果可能要等到本周才明朗化。

支持新稅案的House Our Neighbors運動發言人Tiffani McCoy形容初步計票結果為「壓倒性勝利」。西雅圖大都會商會執行長Rachel Smith則表示，會在未來幾天繼續監測投票結果。

西雅圖 投票 大都會

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