越棉寮華人聯誼會小龍年聯歡 席開31桌 政商界、僑團踴躍

夏威夷越棉寮華人聯誼會春節聯歡祥龍採青獻瑞，圖左起總理沈文洲、副會長林貴、沈戴佩芳、僑務諮詢委員楊泰瑛、市長布蘭吉瑟帝、夏威夷經文處長張詩瑞、會長陳啟邦與溫哥華越棉寮華人聯誼會長古偉淇。（記者高振華／攝影）

夏威夷越棉寮華人 聯誼會2月8日在檀香山翡翠王朝海鮮酒家舉辦2025年蛇年（又稱小龍年）春節 聯歡。檀香山市長布蘭吉瑟帝(Rick Blangisrdi)、駐檀香山台北經文處長張詩瑞及夏威夷州 眾議員譚家昇(Adrian Tam)均到場致賀，溫哥華越棉寮華人聯誼會長古偉淇更於當日搭機抵達夏威夷，出席這場活動並祝賀新就職理事。

晚間6時30分，檀香山華人舞獅團的三隻祥獅躍入會場。會館總理沈文洲與會長陳啟邦、副會長沈戴佩芳、林貴邀請貴賓一同主持採青儀式揭開當晚盛宴序幕。

夏威夷越棉寮華人聯誼會第23屆理事登台由會長陳啟邦領銜向來賓敬酒、並全體合唱「明天會更好」。（記者高振華／攝影）

採青後，陳啟邦與沈文洲分別致詞歡迎出席來賓及社團代表，並恭賀新年吉慶。布蘭吉瑟帝致詞時先賀華人春節愉快，接著談到五年前參與市長選舉時，首個出席的社團活動就是夏威夷越棉寮華人聯誼會，在會上與時任會長沈文洲相識，感謝該會對他個人及市政的支持。

甫到任的張詩瑞，也感謝該會長期以來與該處相處融洽與各項活動的支持，他強調中華民國台灣是一個民主、自由及人權落實的國家，而對越棉華人聯誼會長期以來支持台灣及該處的工作也表示感謝，張詩瑞並應允未來會加強與該處合作，並繼續為僑民服務。張詩瑞並於稍後與劉淑美合唱了一首粵語老歌「倆望烟水里」。

該會依中華文化敬老尊賢的傳統，頒贈「耆老會員利是」（粵語紅包），由鄭澤興代表接受，另外還頒發七位學業成績優良的會員子弟獎學金與獎品，主辦單位特別邀請贊助該會獎學金發放的僑務諮詢委員暨醫師楊泰瑛、醫師賴昌棣及世界六通拳總會主席陳恩光三人登台一起發放獎學金。沈戴佩芳表示，該會獎學金還有一位長期贊助的會員黃榮成，對黃榮成的義舉，他們也表達謝意。

晚間7時，在來賓享用晚宴的同時，該會安排了歌舞餘興節目為眾人助興，表演中度還穿插了抽獎活動，包括現金、禮券、電子產品等數十項獎品，全部送給了現場幸運來賓。

沈戴佩芳於晚間9時晚宴尾聲時，登台代表該會感謝貴賓及各僑團到場支持，並恭賀僑界新春愉快。沈戴佩芳並特別指出，感謝該會總顧問梁明的熱心捐款，以及感謝溫哥華會長古偉淇代表世界越棉寮華人總會秘書長致贈2000元禮金。

該會總理沈文洲家屬當晚幸運抽中55吋彩色智慧電視機，由會長陳啟邦(左一)與張詩瑞處長(左二)、副會長沈戴佩芳(圖中)及沈文洲(又一)聯合頒發。（記者高振華／攝影）

晚間9時半，會長陳啟邦邀請張施瑞處長為當晚的兩台大型智慧電視抽出幸運來賓並頒獎，為聯歡會畫下句點。

當晚聯誼會席開31席，檀香山政商界與各僑團代表出席者十分踴躍。張詩瑞並留至晚宴結束後才離開，是多年來最重視該會館的處長。

其餘出席者還包括經文處秘書李家豪、中華總會館、中華總商會、楊泰瑛、賴昌棣夫婦、世華工商婦女企管協會長謝雪華、中華文化服務中心、華人聯誼會、世界六通拳夏威夷總會主席陳恩光夫婦與夏威夷潮州會館、潮州商會、夏威夷福建商會長石國碧、松鶴公司總經理陳淑惠及該會會員三百餘人。