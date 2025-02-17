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華州眾議員提案調高最低工資 時薪年漲1.5元、2031年至25元

編譯組／綜合報導
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華盛頓州議會擬調高最低工資。資料來源：西雅圖時報 編譯組/製表
華盛頓州議會擬調高最低工資。資料來源：西雅圖時報 編譯組/製表

西雅圖時報報導，華盛頓州眾議會民主黨議員最近提出眾議會法案1764（House Bill 1764），自2026年1月1日起每年增加最低工資1.5美元，並於2031年提高至25美元。部分共和黨議員認為，單純提高薪資無法解決負擔能力問題的根本原因。

目前華州最低工資為每小時16.66美元，全美排名第二，僅次於華盛頓特區。西雅圖等地方政府的最低工資更已超過20美元。但部分議員認為，這仍不足以讓人應付生活開支。

2016年，華州選民通過1433號公投案，將最低工資自2017年的11美元提高至2020年的13.5美元。2021年起，勞工與工業廳則根據都市工資與文書工作者消費者物價指數（CPI-W）調整最低工資。如今，眾議會法案1764擬依循相同模式，在2031年完成調整後，未來將繼續依據物價指數調整最低工資。

除最低工資外，該法案還要求雇主，每40小時工作提供2.3小時帶薪休假及每年提供至少五天帶薪喪假。法案更明確規定，小費、服務費與酬金不得計入州或地方政府規定的最低工資。

法案主要發起人、民主黨州眾議員Sharlett Mena表示，隨著生活成本上升，許多華盛頓居民不得不兼職第二份工作才能勉強維生。她也承認，該法案可能會對小型企業主帶來挑戰，但她相信，提高薪資與維持企業運營可以並行不悖。

民主黨籍州眾議員Joe Fitzgibbon表示，議員們了解全州選民在食品雜貨、汽油、育兒、醫療等基本生活開支上持續面臨困境。但他認為該法案「很可能」不會在今年獲得通過，但未具體說明原因。

共和黨議員認為，提高最低工資無法真正解決生活成本問題。參議會少數黨領袖、共和黨議員John Braun表示，解決生活成本問題的關鍵在於降低商品、服務與交通成本。

民主黨 共和黨 眾議員

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