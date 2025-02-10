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議會立場反覆 夏威夷大麻合法化卡關

編譯組／綜合報導
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由於州議員立場反覆不定，夏威夷大麻合法化希望再次落空。(取自Marijuana Policy Project臉書)
由於州議員立場反覆不定，夏威夷大麻合法化希望再次落空。(取自Marijuana Policy Project臉書)

檀香山Civil Beat報導，通過允許21歲及以上夏威夷居民合法使用大麻的法案不到48小時後，州眾議會6日決定將該法案擱置至明年。立法者的理由是：該法案仍需進一步完善，儘管這一議題在夏威夷已討論半個多世紀。

夏州眾議會第1246號法案（House Bill 1246）是要在商務與消費者事務廳（Department of Commerce and Consumer Affairs）設立一個新的州府機構，以監管成人娛樂性與醫療用大麻及THC含量較低的工業大麻（Hemp），並包括對零售銷售徵稅。THC為四氫大麻酚簡稱， 是大麻中的主要活性成分，負責產生精神活性效應，即人們常說的「嗨」或陶醉感。

根據夏威夷現行法律，成人持有最多3克大麻屬於非刑事犯罪（去刑事化）；擁有醫療大麻許可證的人則可合法持有最多4盎司。

4日聽證會上，眾議會農業與食品系統委員會以5比0通過該法案；眾議會司法與夏威夷事務委員會則以6比4的票數贊成。然而6日眾議會上，州眾議員陶德（Chirs Todd）要求將1246號法案重新提交至這兩個委員會，實質上將該法案擱置至明年。

陶德表示，「我們努力掌握會期內的重要議題，以獲得議員們的反饋；」「就這項法案而言，我們很明顯無法獲得足夠的支持來讓它在本會期內通過。」陶德是來自大島（Big Island）的眾議員，他在4日投票支持該法案，但在6日提出擱置動議。他說：「未來的計畫是繼續努力解決相關問題，看看能否在未來找到更多共識。」

在議場討論中，陶德並未說明這一程序性動作的具體理由，引發多名眾議員的反對。眾議員貝拉提（Della Au Belatti）表示，如此早就將法案重新提交委員會的情況十分罕見；眾議員波魯索（Amy Perruso）在兩個委員會的投票中雖持保留意見投下贊成票，但她形容這種突然中斷法案討論的做法「令人沮喪」。另有兩位議員也要求陶德給出解釋。提出該法案的大島眾議員湯納斯（David Tarnas）未對此事發表評論。

由於州議員立場反覆不定，夏威夷大麻合法化希望再次落空。(取自維基百科)
由於州議員立場反覆不定，夏威夷大麻合法化希望再次落空。(取自維基百科)

大麻 眾議員

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