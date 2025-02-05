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日航、達美航空客機擦撞 西雅圖機場部分航班延誤

編譯徐榆涵／即時報導
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西雅圖國際機場5日發生兩架客機輕微擦撞意外。(取自Ｘ)
西雅圖國際機場5日發生兩架客機輕微擦撞意外。(取自Ｘ)

西雅圖國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）5日發生2架客機輕微碰撞事故，一架正在滑行的日本航空客機（Japan Airlines），右機翼撞到一架停靠的達美航空客機（Delta Air Lines）尾部，所幸未造成人員傷亡，但有部分航班因此誤點和取消。

紐約郵報等報導，西雅圖機場在社群平台X宣布，事故發生在5日上午10時17分，日航一架波音787-9客機，在跑道上滑行到一半，其機翼突然擦撞到停靠的達美航空波音737客機的尾部，所幸未造成人員傷亡，事件對機場營運「影響甚微」，正與兩家航空公司合作，讓乘客安全下機並送至航廈。

據了解，當時達美航空客機正等候清除機身冰塊，準備從西雅圖飛往墨西哥的巴亞爾塔港（Puerto Vallarta），事發後已將乘客轉移至另一架飛機。而日航客機當時則預計飛往東京成田。

報導提到，此事加劇西雅圖機場本就因冬季風暴而擁塞的空中交通，至少180架航班延誤、28架航班取消。美國聯邦航空總署（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB），將調查事件。

美國近期接連發生多起航空事故，稍有意外都令乘客膽戰心驚。有乘客在社群媒體分享這起事件影片，稱突然被另一架飛機撞上「相當可怕」。

西雅圖 達美航空

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