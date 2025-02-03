華盛頓州積雪低於正常水平 今夏恐有缺水危機

華盛頓州水源高度依賴春季積雪量，但今年1月大部分地區的積雪量嚴重落後，專家期待未來能多來幾場大雪。圖為從飛機上鳥瞰西雅圖外的喀斯喀特山脈山峰。（路透）

西雅圖時報報導，華盛頓州 副州氣候學家邦巴科（Karin Bumbaco）表示，華盛頓州大部分地區的積雪量嚴重落後，全州乾旱緊急狀態 仍在持續，聯邦水庫的蓄水量也遠低於正常水平，預示著今夏將面臨危機。

氣溫上升，導致華州大量降雪轉為降雨，這對季節性水資源調節系統造成嚴重影響。州內水文變化已導致農民面臨嚴重的用水削減、電費上漲，甚至影響鮭魚生態。此外，連續乾旱的影響會逐年累積。華盛頓州在2023年與2024年皆經歷了乾燥的氣候，導致土壤水分流失、水庫水位下降。邦巴科指出，當新的一年開始時水資源赤字愈大，後續恢復就愈困難。

不過，邦巴科表示，目前華盛頓州尚未到「奇蹟才能拯救」的地步，未來幾天可能會有一些降雪；但要真正恢復積雪量，遠不只是幾場雪就能解決的。

在剛結束的全球史上最熱一年後，邦巴科指出，儘管今年1月氣溫稍微偏低，降水量卻異常稀少。根據華盛頓州生態廳（Washington’s Department of Ecology）乾旱協調員梅勒（Caroline Mellor） 的數據，西雅圖地區1月的降水量僅達正常值的四分之一。氣候學家原預期反聖嬰 （La Niña） 現象會帶來寒冷潮濕的天氣，以緩解去年因聖嬰（El Niño）現象帶來的極端炎熱與乾旱。然而，目前看來反聖嬰的影響微乎其微。

最令人擔憂的是普吉特海灣北部與中部地區。邦巴科指出，這些地區1月通常會有10.4吋與9.1吋的積雪，今年卻僅累積2.4吋與2.7吋，遠低於正常水平。她表示：「這情況真的不太妙。」

根據聯邦自然資源保育局（Natural Resources Conservation Service） 的最新數據，目前奧林匹克半島（Olympic Peninsula）積雪量僅達正常值的81%；哥倫比亞河流域上游與中部地區分別僅達正常值的86%和 75%。如果未來幾個月降雪不足，華盛頓州可能將面臨更嚴重的水資源挑戰。所幸，雅基馬河流域與哥倫比亞下游積雪量接近正常，仍存一絲希望

華州的水資源高度依賴健康的積雪量。隨著春季轉為夏季，積雪逐漸融化，穩定釋放水源，這對水力發電系統、飲用水供應、農業灌溉至關重要。此外，當地的自然生態與野生動物（如鮭魚）也依賴這種長期穩定的氣候條件生存。

然而，目前美國復墾局（U.S. Bureau of Reclamation）在華盛頓州的水庫儲水量僅達此時期正常水平的35%。河流與溪流的水位也大幅下降，許多河川的流量僅達正常水量的四分之三，甚至部分地區不到一半。

華州生態廳已於去年4月宣布乾旱緊急狀態，以在炎熱乾燥的夏季來臨前，啟動緊急資金援助。目前企業、社區與農民仍在申請補助，以從去年夏天的乾旱災害中復原。梅勒警告，如果未來天氣狀況沒有改善，華州可能在今年夏天面臨另一場乾旱，可能導致州政府再度發布緊急狀態。目前州政府尚無計畫在4月15日緊急狀態到期前取消緊急宣告。屆時，官員將評估是否需要發布全新的緊急聲明。

儘管情況不容樂觀，但梅勒表示，仍有時間讓積雪量恢復。通常，華盛頓州的積雪會在4月1日前達到最高峰，未來幾周的降雪量將成為決定乾旱狀況的關鍵因素。