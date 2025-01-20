弗格森就任華州州長 首日簽3行政命令

華盛頓州州長弗格森（Bob Ferguson，左一）15日宣誓就職，成為華盛頓州第24任州長。(取自州長官網)

華盛頓州 州長弗格森（Bob Ferguson）15日就任該州第24 任州長，他的第一項行動是簽署三項行政命令，指導州政機構和相關單位改革許可流程，對延遲的許可申請退還申請費，以提升政府效率。

弗格森並在就職演說中重申其施政重點，包括住房可負擔性、為所有學生提供免費午餐和公共安全。

三項命令內容是：一、指示州衛生廳召集專家、醫療提供者和政策制定者，參與圓桌會議，共同制定加強華州現有圍繞生殖健康的「強大法律保護」策略。二、指導州府機構審查與住房、許可和新建住房相關的法規，並識別出可以「簡化、推遲或取消」的法規。三、改革現有的許可流程，加速政府效率，並指示州府機構對延遲的許可申請退還申請費，縮短許可和執照的處理時間。弗格林說：「我們將為所有機構設定快速且透明的期限——如果某機構未能按時完成，他們將退還您的申請費。」

弗格森也重申其施政重點，包括住房可負擔性、為所有學生提供免費午餐和公共安全。副州長赫克（Denny Heck）近期向弗格森提交一份長達42頁的報告，內容涉及解決州內住房危機的建議。弗格森表示，採納這些建議是他的首要任務之一。這些建議中許多已被納入立法機構的住房增長計畫，包括擴展以交通為導向的項目、為地方政府提供增加住房供應的工具，以及保護租戶和小型房東 的利益。

弗格森呼籲立法機構通過相關法案，為全州所有學生提供免費學校午餐。他表示，正在與州參議員Marcus Riccelli和州眾議員 April Berg合作，確保該提案能在今年通過。

「目前，如果您是全職工作的單親家長，每小時賺19美元，您的孩子仍然無法獲得免費餐食，」弗格森說：「這是不可接受的，必須改變。這將改善孩子的學習表現，並為工作家長節省時間和金錢。」