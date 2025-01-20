取締闖紅燈 夏威夷將裝更多攝影機

夏威夷州政府將擴大紅燈攝影計畫，不僅將現有攝影機永久化，並將以每年增加10台的速度，取締闖紅燈行為。圖為州交通廳說明紅燈攝影的運作方式。(取自州交通廳)

夏威夷 即時新聞網（HawaiiNewsNow）報導，州政府將擴大紅燈攝影計畫，不僅將現有攝影機永久化，並將在2025年再增加10台，以取締闖紅燈行為，以提升交通安全。

這是一個過於熟悉的場景：繁忙路口的燈號從黃燈轉為紅燈，隨後有駕駛員匆忙駛過。州交通廳（DOT）廳長斯尼芬（Ed Sniffen）表示，我們現在在系統上看到的一個主要問題是，人們總是急著想比別人先到達目的地，這種駕駛行為既危險又需要遏止。他說：「我們希望大家能明白，只要駕駛更加安全，每個人都能順利抵達目的地。」

過去兩年中，州交通廳在10個關鍵路口安裝了攝影機，用於監控車速及闖紅燈的駕駛行為。如果駕駛員被錄影拍下違規行為，將收到罰單。

斯尼芬指出：「我們目前觀察到的情況是，仍然有人闖紅燈。大家應該明白，這是違法的。我們需要確保每個人的安全。」值得慶幸的是，這項試點計畫已成功將闖紅燈的行為減少70%。

州政府計畫將這些攝影機永久化，並於2025年在更多繁忙路口再增加10台攝影機。一份建議名單將提交給州立法機關審議，隨後會有一段時間向公眾公開資訊。

斯尼芬說，我們每年計畫新增10台，這樣可以避免過度負擔，同時確保警方有足夠資源在發出罰單之前審核違規記錄。

斯尼芬表示，儘管公眾可能認為擴大紅燈攝影計畫，是為了藉標註違規行為和超速者來獲取更多收入，但實際意圖是改變駕駛行為。他說：「這項計畫的初衷從來不是為了收取任何金錢，而是要讓所有人理解闖紅燈是不可接受的。」