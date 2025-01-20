我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

全球最佳旅遊景點 加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

取締闖紅燈 夏威夷將裝更多攝影機

編譯組╱綜合報導
夏威夷州政府將擴大紅燈攝影計畫，不僅將現有攝影機永久化，並將以每年增加10台的速度，取締闖紅燈行為。圖為州交通廳說明紅燈攝影的運作方式。(取自州交通廳)
夏威夷州政府將擴大紅燈攝影計畫，不僅將現有攝影機永久化，並將以每年增加10台的速度，取締闖紅燈行為。圖為州交通廳說明紅燈攝影的運作方式。(取自州交通廳)

夏威夷即時新聞網（HawaiiNewsNow）報導，州政府將擴大紅燈攝影計畫，不僅將現有攝影機永久化，並將在2025年再增加10台，以取締闖紅燈行為，以提升交通安全。

這是一個過於熟悉的場景：繁忙路口的燈號從黃燈轉為紅燈，隨後有駕駛員匆忙駛過。州交通廳（DOT）廳長斯尼芬（Ed Sniffen）表示，我們現在在系統上看到的一個主要問題是，人們總是急著想比別人先到達目的地，這種駕駛行為既危險又需要遏止。他說：「我們希望大家能明白，只要駕駛更加安全，每個人都能順利抵達目的地。」

過去兩年中，州交通廳在10個關鍵路口安裝了攝影機，用於監控車速及闖紅燈的駕駛行為。如果駕駛員被錄影拍下違規行為，將收到罰單。

斯尼芬指出：「我們目前觀察到的情況是，仍然有人闖紅燈。大家應該明白，這是違法的。我們需要確保每個人的安全。」值得慶幸的是，這項試點計畫已成功將闖紅燈的行為減少70%。

州政府計畫將這些攝影機永久化，並於2025年在更多繁忙路口再增加10台攝影機。一份建議名單將提交給州立法機關審議，隨後會有一段時間向公眾公開資訊。

斯尼芬說，我們每年計畫新增10台，這樣可以避免過度負擔，同時確保警方有足夠資源在發出罰單之前審核違規記錄。

斯尼芬表示，儘管公眾可能認為擴大紅燈攝影計畫，是為了藉標註違規行為和超速者來獲取更多收入，但實際意圖是改變駕駛行為。他說：「這項計畫的初衷從來不是為了收取任何金錢，而是要讓所有人理解闖紅燈是不可接受的。」

夏威夷

上一則

夏州擬提高學校餐費 遭教委員會駁回

下一則

嚴打違停 西雅圖罰款大幅調高近5成

延伸閱讀

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄
1張闖紅燈罰單超過半月薪水 罰款漲10倍 越南人崩潰

1張闖紅燈罰單超過半月薪水 罰款漲10倍 越南人崩潰
澳網／五盤大戰險輸泰國小將 梅德維夫氣到砸壞攝影機

澳網／五盤大戰險輸泰國小將 梅德維夫氣到砸壞攝影機
從濃煙到燎原 聖地牙哥加大拍下寶馬山野火全過程

從濃煙到燎原 聖地牙哥加大拍下寶馬山野火全過程

熱門新聞

產後第三天，吳弭帶著Mira返家。(吳弭ig)

生完第3胎就回去上班 波城市長吳弭放棄產假引關注

2025-01-16 09:35
闖入超市冷藏櫃的郊狼，目前暫時收留在芝加哥動物照顧及控制局。(芝加哥動物照顧及控制局)

郊狼闖入Aldi冷藏櫃 芝警徒手捕狼全都錄

2025-01-14 09:46
示意圖。（取自123RF）

把2名無證移民當家僕 新州醫師遭永久吊銷執照

2025-01-17 17:23
華府街頭陸續完成就職典禮布置。(路透)

強風、低溫襲華府 川普就職日將非常非常冷

2025-01-16 15:15
中國流亡富商郭文貴被控詐騙10億元而遭查封的新澤西州克羅克-麥克米林莊園，1月2日掛牌出售，要價3300萬元。(檢方照片)

新州「最貴待售屋」郭文貴被封莊園 聯邦掛牌3300萬出售

2025-01-14 19:40
U-Haul最新統計顯示，整個2024年期間，租用該公司搬家車輛、設備遷往南卡的數量最多。(U-Haul臉書)

南卡首度成為全美首選遷入州 加州連5年最多人遷出

2025-01-13 16:03

超人氣

更多 >
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險