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夏威夷越棉寮華人聯誼會理事就職 前議長佘貴人監交

檀香山訊
越棉寮華人聯誼會第23屆理事就職典禮後合影，前排右起夏州前議長佘貴人、僑務諮詢委員楊泰瑛、經文處長張詩瑞、會長陳啟邦、處長夫人及總理沈文洲。（越棉寮華人聯誼會提供）
越棉寮華人聯誼會第23屆理事就職典禮後合影，前排右起夏州前議長佘貴人、僑務諮詢委員楊泰瑛、經文處長張詩瑞、會長陳啟邦、處長夫人及總理沈文洲。（越棉寮華人聯誼會提供）

夏威夷越棉寮華人聯誼會1月1日於會館舉行該會第23屆理事就職典禮，夏州議會前議長佘貴人(Carvin Say)、經文處長張詩瑞、秘書李家豪、僑務諮詢委員楊泰瑛及中華總會館主席楊佩珊(Ivy Yeung)均到場觀禮，佘貴人並為該會新任理事主持監交儀式。

就職儀式後，佘貴人向眾人報告他於1月2日由檀香山市議會退休，為他48年的公職服務畫下句點，在職期間，他對夏威夷華人，特別是越棉寮華人聯誼會所給予的支持表示謝意。而未來他仍然會繼續在僑界與政府部門間出任溝通的角色。

甫到任的處長張詩瑞當晚全程參與越棉寮華人聯誼會就職活動，並應允未來會持續推動服務僑社的宗旨。總會館主席楊佩珊介紹了總會館的各種新人新作風，尤其重用年青有為的本地華人精英開始新的活動策畫。

連任會長陳啟邦對過去兩年來會員及理事對會務的支持表示感謝，他並向與會貴賓說明該會館在50年前甫抵達美國時大家都是一無所有的難民，感謝美國善良樂助人士及社區的援助大家才能有今日安樂自由的生活。陳啟邦強調，他們永記飲水思源，對弱勢不幸群体施與援手，40多年來該會每年向包括美、中、台、泰、越、菲律賓等各地天災捐輸總數約為15萬美元。2023年Maui島野火，該會捐獻1萬3000元，24年德州及佛州水災亦捐出5500元。

陳啟邦的千金 Elise及夫婿Sid及公子Lawrence在20年前多次獲得該會年度優秀學生獎，為支持該會的義舉仁風，今年兩人依舊捐2000美元作會務經費。最後由Lyle與Brie兩人朗誦唐詩及木蘭詞。儀式後，會館並在麗晶海鮮酒樓設宴款待出席來賓及理事。

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