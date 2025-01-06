帶薪病假擴大、加重過失駕駛懲罰…華盛頓州15項新法元旦生效

華盛頓州新法律要求，涉及塔式起重機的所有作業(包括拆卸)都必須取得許可。(取自NessCampell Instagram)

西雅圖 時報報導，2025年元旦起生效的新法律有15項，包括動物測試化妝品禁令、新設仇恨犯罪 熱線、帶薪病假擴大及為刑滿釋放者提供免費駕照 等。

這些新法律的影響範圍廣泛，有些似乎瑣碎或晦澀，僅影響到少數特定群體，然而每一條法律的變化都會影響到某些人，而這些人或許從未意識到自己受到影響。

一些在元旦生效的變化並非源於新法律。例如全州最低工資提高至每小時16.66美元(在西雅圖、金恩縣非建制區及其他幾個城市則超過20美元)；關於加班資格和競業禁止協議的規則，也因應通貨膨脹而更新了舊法。以下是部分新法律摘要。

●帶薪病假擴大

根據現行法律，華州雇主必須提供帶薪病假，每工作一周可獲得1小時病假。員工可在自己或家人生病時使用這些帶薪病假。新法律讓使用病假的條件更寬鬆，可以用於照顧同住者(不限於家人)，只要對方依賴員工的照顧即可。此外，如果孩子的學校因緊急情況關閉，員工也可使用帶薪病假。

●塔式起重機

2019年，西雅圖南湖聯合區一座278呎高的塔式起重機在拆卸過程中倒塌，導致四人喪生。事後州政府對五家公司進行調查，發現起重機安裝時需接受檢查，但在拆卸時無需通知州政府或接受檢查。新法律要求，涉及塔式起重機的所有作業(包括拆卸)都必須取得許可，並授權制定新規則，涵蓋起重機的安裝、拆卸及周邊街道的封閉措施。

●化妝品動物測試禁令

化妝品是可有可無的，動物測試不應在非必要時進行。這是華州新禁令的邏輯：禁止銷售經過動物測試的化妝品。這項法律僅適用於新的測試，如果產品在2025年之前已進行過動物測試，仍可在本州銷售。根據美國人道協會，華州是全美第12個禁止銷售經動物測試化妝品的州。

●仇恨犯罪熱線

新法律要求司法廳設立熱線，幫助可能的仇恨犯罪受害者及非犯罪偏見事件的受害者。儘管新法已生效，但熱線尚未投入運營。熱線的試點計畫將於2025年7月在金恩縣、克拉克縣和斯波坎縣啟動，並計畫於2027年擴展至全州。

●過失駕駛

新法律加重了過失駕駛的懲罰，包括可能的監禁，此前過失駕駛通常被視為超速罰單處理。法律創建了一項新罪名「對弱勢使用者的過失駕駛」，針對因過失駕駛導致行人或自行車騎士死亡的情況，最高可判處一年監禁。

●釋放時發放身分證

新法律規定，州矯正局和州立醫院必須在釋放或出院前為相關人員(更生人)提供駕照或州身分證。州預算官員估計，這項新規定每年將花費約42.5萬美元。但支持者認為，身分證能夠幫助釋放者更順利融入社會並降低再犯率，與此益處相比，這些成本微不足道。

●助理醫師規則

在疫情期間，緊急規定允許助理醫師在醫生的較少監督下執業。新法律旨在使這些改變永久化，以應對基層醫療提供者短缺的問題，特別是在農村地區。它將允許助理醫師在與醫生協作(而非監督)的情況下更自由地提供醫療服務。