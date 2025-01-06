我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

帶薪病假擴大、加重過失駕駛懲罰…華盛頓州15項新法元旦生效

編譯組╱綜合報導
華盛頓州新法律要求，涉及塔式起重機的所有作業(包括拆卸)都必須取得許可。(取自NessCampell Instagram)
華盛頓州新法律要求，涉及塔式起重機的所有作業(包括拆卸)都必須取得許可。(取自NessCampell Instagram)

西雅圖時報報導，2025年元旦起生效的新法律有15項，包括動物測試化妝品禁令、新設仇恨犯罪熱線、帶薪病假擴大及為刑滿釋放者提供免費駕照等。

這些新法律的影響範圍廣泛，有些似乎瑣碎或晦澀，僅影響到少數特定群體，然而每一條法律的變化都會影響到某些人，而這些人或許從未意識到自己受到影響。

一些在元旦生效的變化並非源於新法律。例如全州最低工資提高至每小時16.66美元(在西雅圖、金恩縣非建制區及其他幾個城市則超過20美元)；關於加班資格和競業禁止協議的規則，也因應通貨膨脹而更新了舊法。以下是部分新法律摘要。

●帶薪病假擴大

根據現行法律，華州雇主必須提供帶薪病假，每工作一周可獲得1小時病假。員工可在自己或家人生病時使用這些帶薪病假。新法律讓使用病假的條件更寬鬆，可以用於照顧同住者(不限於家人)，只要對方依賴員工的照顧即可。此外，如果孩子的學校因緊急情況關閉，員工也可使用帶薪病假。

●塔式起重機

2019年，西雅圖南湖聯合區一座278呎高的塔式起重機在拆卸過程中倒塌，導致四人喪生。事後州政府對五家公司進行調查，發現起重機安裝時需接受檢查，但在拆卸時無需通知州政府或接受檢查。新法律要求，涉及塔式起重機的所有作業(包括拆卸)都必須取得許可，並授權制定新規則，涵蓋起重機的安裝、拆卸及周邊街道的封閉措施。

●化妝品動物測試禁令

化妝品是可有可無的，動物測試不應在非必要時進行。這是華州新禁令的邏輯：禁止銷售經過動物測試的化妝品。這項法律僅適用於新的測試，如果產品在2025年之前已進行過動物測試，仍可在本州銷售。根據美國人道協會，華州是全美第12個禁止銷售經動物測試化妝品的州。

●仇恨犯罪熱線

新法律要求司法廳設立熱線，幫助可能的仇恨犯罪受害者及非犯罪偏見事件的受害者。儘管新法已生效，但熱線尚未投入運營。熱線的試點計畫將於2025年7月在金恩縣、克拉克縣和斯波坎縣啟動，並計畫於2027年擴展至全州。

●過失駕駛

新法律加重了過失駕駛的懲罰，包括可能的監禁，此前過失駕駛通常被視為超速罰單處理。法律創建了一項新罪名「對弱勢使用者的過失駕駛」，針對因過失駕駛導致行人或自行車騎士死亡的情況，最高可判處一年監禁。

●釋放時發放身分證

新法律規定，州矯正局和州立醫院必須在釋放或出院前為相關人員(更生人)提供駕照或州身分證。州預算官員估計，這項新規定每年將花費約42.5萬美元。但支持者認為，身分證能夠幫助釋放者更順利融入社會並降低再犯率，與此益處相比，這些成本微不足道。

●助理醫師規則

在疫情期間，緊急規定允許助理醫師在醫生的較少監督下執業。新法律旨在使這些改變永久化，以應對基層醫療提供者短缺的問題，特別是在農村地區。它將允許助理醫師在與醫生協作(而非監督)的情況下更自由地提供醫療服務。

仇恨犯罪 西雅圖 駕照

上一則

川普將削減補助 重創夏威夷非營利組織

延伸閱讀

被控有中國身分證 陳玉珍嗆黃捷對賭：誰輸誰下台

被控有中國身分證 陳玉珍嗆黃捷對賭：誰輸誰下台
長島蘇福克郡交通事故死亡率 全州最高

長島蘇福克郡交通事故死亡率 全州最高
證件上有星星標誌 搭國內班機5月起須持真實身分證

證件上有星星標誌 搭國內班機5月起須持真實身分證
鼓勵舉報？台陸委會：身邊有朋友領中國身分證 歡迎來信

鼓勵舉報？台陸委會：身邊有朋友領中國身分證 歡迎來信

熱門新聞

PayPal是許多人經常使用的匯款、轉帳線上工具。(pexels)

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

2025-01-03 09:14
西北大學一名來自中國的法學院碩士生，失聯將近一周後找到。(西北大學臉書)

失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留

2024-12-30 08:52
賓州諾里斯敦州立醫院51歲員工康普頓(Bridget Compton，左)因盜領一名無期徒刑精神病患亞裔婦女鄭阮(右)13多萬元的存款遭控罪。(巴克斯郡警長辦公室)

盜領亞裔女病患13萬 賓州醫院員工舉家出遊、贈母萬元禮

2024-12-30 16:19
CDC表示，感染諾羅病毒後，通常會出現胃痛、腹瀉等症狀。(pexels)

流感、諾羅病毒肆虐 歲末假期難熬

2025-01-01 09:56
2024年最後一天，美國北部多州可能看見極光。(歐新社資料照片)

除夕賞極光北部多州都有機會 把握這些最佳時段

2024-12-30 20:23
研究中發現，佛州東南部的數十座豪華公寓及酒店等建築正以驚人的速度下沉。(美聯社)

佛州東南數十棟豪華建物 驚人速度下沉

2025-01-05 14:08

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位

想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位