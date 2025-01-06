川普將削減補助 重創夏威夷非營利組織

川普將削補助，重創夏威夷社會服務，非營利組織面臨經濟困境。(Pexels)

夏威夷即時新聞網報導，即將上任的川普總統（Donald Trump）及其新成立的政府效率部門（DOGE），預計將大幅削減聯邦撥款、政府合同和補助金，將對夏威夷州 的社會服務產生重大影響。

夏威夷組織True Cost Coalition的帕維塞克（Melissa Pavlicek）表示：「提供核心政府服務的社區組織已在努力維持這些服務。他們的合同價格已超過十年未調整，而提供這些服務的成本顯著增加。交通費用、租金 、員工薪資、食品等一切開銷都在上漲，為社區提供服務的成本也更高。因此，我們期望州政策領導人協助確保這些服務能夠持續。」

為減輕可能的影響或服務中斷，非營利組織領導人正與立法者、私人捐助者、慈善機構、企業基金會和居民合作，填補資金缺口。

Aloha United Way首席運營長斯基奧德（Suzanne Skjold）表示：「無論是幫助您的鄰居，向失去項目的慈善機構捐款，甚至是在地方政治上參與，例如投票，這些都很重要。參與我們的立法工作至關重要。」

夏威夷聯邦眾議員 凱斯（Ed Case）則警告：「州和縣政府及私營部門必須分擔這些負擔。因此，這將是艱難的時期，我告訴每個人，別掩飾現實，我們必須為未預料到的挑戰做好準備。」

不過，凱斯表示，他對每個人的第一個建議是不要驚慌。我們之前也經歷過政府更替。這些是國會內部的核心聯邦計畫，即使國會分裂且極端化，來自兩黨的許多人仍然支持這些計畫。斯基奧德則說：「我們希望確保夏威夷不要成為一個以仇恨他人為主導的地方。」目前，社區倡導者被敦促保持冷靜，積極應對挑戰。