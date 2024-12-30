西雅圖公圖暫停博物館免費門票服務 1月1日起無法預定

西雅圖公共圖書館的博物館通行證計畫將於2025年「暫時暫停」，最快1月底重啟。(取自西雅圖公共圖書館官網)

西雅圖 公共圖書館 的博物館 通行證計畫將於2025年「暫時暫停」。這項計畫允許持有圖書館借書證的用戶，免費獲得西雅圖13家博物館的門票。

參與該計畫的博物館包括西雅圖水族館(Seattle Aquarium)、藝術博物館(Seattle Art Museum)、飛行博物館(Museum of Flight)、兒童博物館(Seattle Children‘s Musuem)、伍德蘭公園動物園(Woonland Park Zoo)等。

根據公共圖書館的說法，負責管理預訂的供應商通知將「停止其服務」。西雅圖公共圖書館發言人Elisa Murray 表示，圖書館將轉換到新的供應商，並希望在2025年1月底之前重新啟動該計畫。

現有的預訂仍將有效，但持卡人將無法在周二之後（1月1日起）進行新的預訂。圖書館鼓勵已預訂的人在此之前下載通行證，以確保順利入場。

根據該計畫，公共圖書館持卡人每30天可預訂一次博物館免費通行證，部分通行證允許持卡人獲得四張或更多門票。持卡人需列印通行證並攜帶帶有照片的身分證明前往博物館，以完成入場手續。如果對西雅圖公共圖書館博物館通行證的預約有疑問，可發送電子郵件至 [email protected] 進行諮詢。

金恩縣圖書館系統（King County Library System）也有類似的計畫，且目前仍可使用。根據金恩縣的說法，該系統本月早些時候已從供應商 TixKeeper 過渡到名為 LibCal 的軟體系統。西雅圖公共圖書館此前使用相同的供應商，也將轉移到該軟體系統。

金恩縣的博物館通行證可在整個月內預約，新的通行證是每月第一天以「先到先得」的方式釋出。