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夏威夷世華工商婦協會員大會 熱鬧滾滾

記者高振華／檀香山報導
世界華人工商婦女企管協會夏威夷分會會長謝雪華(後排左五)與理事及貴賓於餐會上合影。（記者高振華／攝影）
世界華人工商婦女企管協會夏威夷分會會長謝雪華(後排左五)與理事及貴賓於餐會上合影。（記者高振華／攝影）

世界華人工商婦女企管協會夏威夷分會12月15日在檀香山華埠麗晶海鮮酒樓舉行2024年會員大會，夏威夷州眾議員、駐檀香山台北經文處、松鶴國際公司及多位僑領出席。

司儀王美燕於晚間6時30分宣布大會開始後，會長謝雪華首先以中、英文致詞歡迎與會會員及來賓，她同時透過電腦以圖文並茂的方式，將2024年該會的活動做成簡報，其中有會員聯歡及多項社區服務等。另外，該會也在台灣原住民來夏威夷交流時提供協助，今年率團回台參加世華總會年會時，在會上表演了夏威夷呼拉舞，眾人的舞藝與服飾驚艷全場，成為大會美事一樁。

謝雪華並特別提到，該分會今年獲夏威夷州頒發2024年「最佳慈善社團」，褒揚該分會在茂宜島大火時踴躍捐輸善款救助災戶的義舉。

會長同時介紹該分會理事，分別為榮譽會長唐呂梨美、副會長吳惠芳、許嘉凌、祕書王月杏、理事沈戴佩芳、王美燕、黃玉玲、林明禎、林秀琴、仝文娟、紀雪玉、許姍姍。另外，該分會今年特別加聘了僑務諮詢委員楊泰瑛與蔡皚如二人為該會顧問。當晚，僑務委員何文祥也到現場向該會致意，並對該會回饋社區的義舉及對推廣台灣的努力貢獻予以肯定。

致詞後，眾人邊用餐邊玩抽獎活動，獎品都是現金及禮券，還有出席者現場加碼提供現金抽獎，讓眾人玩得盡興。抽獎節目後，又安排了賓果及紅包幸運輪的餘興節目。

晚間9時許，大會正式結束，會長謝雪華發布了明年2月該會將舉辦新春晚會，呼籲眾人踴躍報名參加。當晚，出席大會的僑界貴賓除上述外，還包括夏威夷州眾議員專責觀光旅遊小組的譚家昇(Adrian Tam)、經文處祕書李家豪，社團則有台灣同鄉會、台灣人中心、夏威夷佛光山、北美台灣婦女會、夏威夷越棉寮華人聯誼會、夏威夷台灣商會、夏威夷中華文化服務中心等。

夏威夷州 眾議員 華人

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