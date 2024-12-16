我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

夏威夷呼籲公眾：自願暫停島際家禽、鳥類運輸90天

編譯組／綜合報導
美國近期爆發禽流感案例，夏威夷州確認鳥類感染的州，但政府部門仍如臨大敵，積極防範。(美聯社)
美國近期爆發禽流感案例，夏威夷州確認鳥類感染的州，但政府部門仍如臨大敵，積極防範。(美聯社)

夏威夷即時新聞網（Hawaii News Now）報導，鑑於在廢水及野生鳥類中檢測禽流感夏威夷州政府機構呼籲公眾，自即日起，自願暫停為期90天的島際家禽及其他鳥類運輸。

專家承認，控制野生鳥類的活動有其難度，但一致認為，在此期間自願限制島際的家禽運輸，將顯著降低傳播的風險。這項建議是根據州參議員德科伊特（Lynn DeCoite）的提議，她同時也是一名農民，認為這是減緩病毒傳播的積極措施。

相關機構也正在收集數據，以評估正式檢疫的可行性和必要性，並謹慎考量過早限制對當地產品可能造成的經濟影響。

今年11月之前，夏威夷尚未檢測到高致病性禽流感（HPAI）。儘管此病毒株已在美國大陸、歐洲及亞洲流行，夏威夷是美國最後一個確認鳥類感染的州。官員表示，夏威夷的HPAI病毒株，可能是由阿拉斯加北部地區遷徙的鳥類引入的。傳播途徑包括鳥類之間的直接接觸，或鳥類接觸到受感染鳥類的汙染物、設備或衣物時。

這次協調應對行動涉及多個機構，包括土地與自然資源廳，主要負責管理夏威夷州土地上的野生鳥類、農業廳負責管理家禽，並由衛生廳監測與病毒相關的人類健康問題等。

官員表示，儘管病毒傳播到人類的可能性較低，但仍提醒居民要保持警惕，如果發現寵物生病，應立即向獸醫報告。此外，公眾若發現家禽、牲畜或其他野生鳥類及動物出現多發性或異常疾病，請向農業廳報告。若在上班時間，請致電(808)483-7100；非上班時間（包括假日）則致電(808)837-8092。

官員並強調，任何居民如在接觸生病鳥類或其他野生動物後出現禽流感症狀，則應致電(808)586-4586，聯繫衛生廳疾病通報熱線，以獲得進一步指導。

夏威夷州 禽流感 檢測

上一則

新澤西州30呎大佛像 成地方跨宗教信仰據點

下一則

助打擊華埠罪犯 鄭金光獲特別貢獻獎

延伸閱讀

路易斯安納首例 人類染H5N1禽流感 患者疑曾接觸病禽

路易斯安納首例 人類染H5N1禽流感 患者疑曾接觸病禽
禽流感陰影下牛奶還安全嗎？ 農業部將全面檢驗

禽流感陰影下牛奶還安全嗎？ 農業部將全面檢驗
路州首例人類感染H5N1禽流感 專家籲4招自保

路州首例人類感染H5N1禽流感 專家籲4招自保
洛縣兩貓染H5禽流感死亡 疑食用召回的生乳所致

洛縣兩貓染H5禽流感死亡 疑食用召回的生乳所致

熱門新聞

芝城一家越南餐廳東主稱，餐館遭一群吃霸王餐的消費者光顧。(pexels)

亞裔餐廳小心…「霸王餐」團夥吃飽喝足 不免單就給差評

2024-12-09 11:55
佛羅里達州邁阿密知名頂級房地產經紀人兄弟檔塔爾(右)和奧倫·亞歷山大(左) ，與另一名兄弟阿隆，遭聯邦檢察官指控自2010年以來持續參與性販運。(美聯社)

迷姦數十人 邁阿密頂級地產經紀3兄弟被控性販運

2024-12-11 18:59
波士頓地區精英高中暫時更改錄取辦法遭家長抗議涉嫌歧視白人學生和亞裔學生而提告，訴訟9日被最高法院駁回。(美聯社)

波士頓精英校錄取方法涉歧視白人和亞裔生 最高院駁回、保守派大法官不贊同

2024-12-09 20:02
西雅圖最低工資自2025年1月1日起統一調為每小時20.76美元，這對部分以小費為主要收入的調酒師等餐飲業員工而言，帶來不同影響。(取自Liberty Bar Instrram)

西雅圖明年最低時薪 升至20.76元 餐飲業員工憂收入減少、裁員

2024-12-09 15:45
路易斯安納州衛生廰 13日證實，該州出現第一起人類感染H5N1禽流感病例，患者疑似曾接觸染病或死亡的家禽或野生鳥類。(美聯社)

路州首例人類感染H5N1禽流感 專家籲4招自保

2024-12-13 19:16

川普擬大規模遣返 新賓60萬人恐成目標

2024-12-07 01:14

超人氣

更多 >
封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采

封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變