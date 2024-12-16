夏威夷呼籲公眾：自願暫停島際家禽、鳥類運輸90天

美國近期爆發禽流感案例，夏威夷州確認鳥類感染的州，但政府部門仍如臨大敵，積極防範。(美聯社)

夏威夷即時新聞網（Hawaii News Now）報導，鑑於在廢水及野生鳥類中檢測 到禽流感 ，夏威夷州 政府機構呼籲公眾，自即日起，自願暫停為期90天的島際家禽及其他鳥類運輸。

專家承認，控制野生鳥類的活動有其難度，但一致認為，在此期間自願限制島際的家禽運輸，將顯著降低傳播的風險。這項建議是根據州參議員德科伊特（Lynn DeCoite）的提議，她同時也是一名農民，認為這是減緩病毒傳播的積極措施。

相關機構也正在收集數據，以評估正式檢疫的可行性和必要性，並謹慎考量過早限制對當地產品可能造成的經濟影響。

今年11月之前，夏威夷尚未檢測到高致病性禽流感（HPAI）。儘管此病毒株已在美國大陸、歐洲及亞洲流行，夏威夷是美國最後一個確認鳥類感染的州。官員表示，夏威夷的HPAI病毒株，可能是由阿拉斯加北部地區遷徙的鳥類引入的。傳播途徑包括鳥類之間的直接接觸，或鳥類接觸到受感染鳥類的汙染物、設備或衣物時。

這次協調應對行動涉及多個機構，包括土地與自然資源廳，主要負責管理夏威夷州土地上的野生鳥類、農業廳負責管理家禽，並由衛生廳監測與病毒相關的人類健康問題等。

官員表示，儘管病毒傳播到人類的可能性較低，但仍提醒居民要保持警惕，如果發現寵物生病，應立即向獸醫報告。此外，公眾若發現家禽、牲畜或其他野生鳥類及動物出現多發性或異常疾病，請向農業廳報告。若在上班時間，請致電(808)483-7100；非上班時間（包括假日）則致電(808)837-8092。

官員並強調，任何居民如在接觸生病鳥類或其他野生動物後出現禽流感症狀，則應致電(808)586-4586，聯繫衛生廳疾病通報熱線，以獲得進一步指導。