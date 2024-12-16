華盛頓州埃弗里特戶外體育場新址 市議會18日選出

埃弗里特小聯盟球隊AquaSox的棒球場需要翻新或重建，促使市政府思考選址新建一座多功能體育場。(取自AquaSox官網)

華盛頓州埃弗里特(Everett)市政府預訂本周將做出重大決定，選定一處地點，建設一個多功能的戶外體育場。此舉將成為埃弗里特小聯盟棒球隊Everett AquaSox的主場，並將對市中心的商業和未來發展產生深遠的影響。市議會預訂於12月18日確定最終地點。

推動這項計畫的主要原因是AquaSox的棒球場需要翻新或重建。這支小聯盟球隊隸屬於西雅圖 水手隊(Maeiners)。2021年，美國職棒大聯盟(MLB )重組了小聯盟系統，並發布了新的體育場要求。目前AquaSox所在的Funko Field無法滿足新的標準。為此，城市面臨三條路徑的選擇：

一、翻新Funko Field：對現有的棒球場進行改建，以滿足ML B的新標準，預計花費約8,000萬美元。但該場地屬於埃弗里特學區而非市政府，資金籌措極具挑戰性。此外，在施工期間，AqquaSox及使用該場地的高中及社區大學球隊都需要另覓比賽場地。

二、保持現狀：若不進行任何改變，Funko Field將無法滿足MLB的要求，AquaSox棒球隊可能面臨每年數十萬美元的罰款。市政府表示，最終球隊將不得不離開埃弗里特。

三、建設新體育場：此方案得到市政府、斯諾霍米縣(Snohomish County)和西雅圖水手隊的支持，計畫在現址以北1哩處建設新體育場。該方案預計耗資1.2億美元，採用公私合營模式，並將帶來更大的經濟效益。若此方案通過，AquaSox球隊的業主7th Inning Stretch將簽訂一份為期30年的租約。

根據經濟影響研究，AquaSox棒球隊在2023年的運營直接和間接為埃弗里特內帶來了1,870萬美元的收入、130個就業 崗位和640萬美元的勞工收入。若新體育場能舉辦更多非棒球活動，經濟影響可能增長50%至100%。

根據市政府在11月12日向社區成員的介紹，擬選地點將取代包括一家素食咖啡館、一家室內蘑菇農場以及一家汽車修理店在內的多家企業。這些地點位於Angel of the Winds Arena對面，該多功能場館是埃弗里特Silvertips冰球隊的主場。

蘑菇農場「黑森林蘑菇」（Black Forest Mushrooms）業主恩根(Nathanael Engen)表示，新體育場計畫可能會影響他的業務，因其農場位於預定建設範圍內。他表示，支持該計畫帶來的經濟活力，但希望市政府能保持溝通並提供協助。

新體育場選址還鄰近2030年計畫建設的輕軌站地點。埃弗里特車站區聯盟（Everett Station District Alliance）執行總監豪威爾(Brock Howell)認為，該體育場是一個實現經濟增長的機會，但也對社區住房和就業可能帶來的影響表示關注。

市政府表示，若選址通過，新體育場的規畫和設計工作將於2025年初開始。市議會的最終選擇將決定市中心未來的發展方向。