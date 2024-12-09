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比去年增增25%… 檀香山馬拉松3.5萬人報名 創紀錄

編譯組／綜合報導
檀香山馬拉松是世界著名的長跑賽事之一，吸引來自全球的跑者參與，其賽道以壯麗的自然風光和城市景色而聞名。(取自2024檀香山馬拉松官網IG)
檀香山馬拉松是世界著名的長跑賽事之一，吸引來自全球的跑者參與，其賽道以壯麗的自然風光和城市景色而聞名。(取自2024檀香山馬拉松官網IG)

夏威夷即時新聞網（HawaiiNewsNow）報導，第52屆檀香山馬拉松迎來超過3萬5000名參賽者。主辦單位表示，今年的報名人數比去年增加25%，創下歷史最高參賽人數紀錄。

檀香山馬拉松共有三場，第一場比賽是12月7日舉行的卡拉卡瓦梅麗一英里賽（Kalakaua Merrie Mile），於當天上午7點在威基基（Waikiki）開跑，比賽結束後舉行沙灘派對。第二場在12月8日上午5點，經典的26.2哩馬拉松賽程從阿拉莫阿納大道（Ala Moana Boulevard）啟動，伴隨煙火表演拉開序幕。第三場是起點到公園的10公里賽（Start to Park 10K）」，參賽者在同一時間出發。

馬拉松賽道途經檀香山市中心、伊奧拉尼皇宮（Iolani Palace）和聖誕燈飾展，穿越威基基，攀爬鑽石山（Diamond Head），再經過卡哈拉（Kahala），直至夏威夷凱（Hawaii Kai）。折返後，賽道將再次穿越靠海一側的鑽石山，最終在卡皮奧拉尼公園（Kapiolani Park）完賽。

檀香山馬拉松是世界著名的長跑賽事之一，吸引來自全球的跑者參與，特別是日本跑者的參與度極高；這項賽事的賽道以其壯麗的自然風光和城市景色而聞名，途經檀香山市區、重要景點，沿途還能欣賞壯麗的海景、沙灘和火山地貌。

此外，檀香山馬拉松沒有設置完賽時間表，對跑者友好，無論是競技跑者還是休閒慢跑者，可自由享受整個賽程。再者，由於夏威夷的熱帶氣候而充滿挑戰性，跑者需要應對高溫和濕度，也對耐力和補給策略有更高要求。

檀香山馬拉松是世界著名的長跑賽事之一，吸引來自全球的跑者參與，其賽道以其壯麗的自...
檀香山馬拉松是世界著名的長跑賽事之一，吸引來自全球的跑者參與，其賽道以其壯麗的自然風光和城市景色而聞名。(取自2024檀香山馬拉松官網IG)

馬拉松 夏威夷 高溫

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