若川普過度擴權 新任華州長：準備應對

華盛頓州現任檢察長並當選新任州長的弗格森指出，若川普政府過度擴權，他們將準備應對，但不會為衝突而衝突。(弗格森競選官網)

華盛頓州 現任檢察長，當選新任州長的弗格森（Bob Ferguson）及新任檢察長布朗（Nick Brown）最近誓言，若川普 政府在墮胎權、大規模驅逐或其他議題上過度擴權，他們將準備應對。

在西雅圖市中心的新聞發布會上，弗格森和布朗未詳細說明他們的計畫。但他們試圖向緊張不安的民主黨人保證，州政府將為他們挺身而出。

弗格森表示，他的辦公室律師團隊已準備數月，以應對川普當選總統的可能性。他們逐行研究了「2025計畫」（Project 2025）。這本長達900頁的政策書，詳細描述川普相關保守派所尋求的重大變革。

弗格森稱這份議程是對「生育權、醫療保健可及性、環境保護」等華盛頓州優先事項的攻擊。他還提到川普的提議，即用軍隊對付「內部敵人」（意指政治批評者），稱之為「極其不美國化」。

弗格森說：「我想對華盛頓州居民說的是，我們不是昨天才突然驚覺『天哪，有一個新的川普政府要上任了』。我的團隊已為此進行了許多、許多個月的準備工作。」

全美各地的藍州檢察長也宣布，他們正在為另一個川普總統任期做準備，可能會帶來更多與共和黨主導的聯邦參議院及可能的眾議院的激烈法律戰。加州 民主黨州長紐森（Gavin Newsom）當天也呼籲立法者在川普上任前召開特別會議，以保障加州的進步政策。

弗格森提到，他的辦公室在第一次川普政府時期對其提起近100次訴訟，主要是成功阻止了包括2017年禁止多個穆斯林國家人民入境美國的政策。但他警告說，第二次川普政府可能會更加嚴謹，並且可能會得到美國最高法院更多保守派的支持。

弗格森和布朗表示，他們將評估來自川普的任何政策，並僅在認為有堅實法律基礎的情況下提起法律挑戰，而不僅僅因為不同意某項政策。

弗格森說：「總統擁有很大的權力。這是我們體制運作的方式。這是合適的。」

弗格森在最近結束的州長競選中多次強調其反川普紀錄，並不斷將其共和黨對手瑞克特（Dave Reichert）與川普聯繫起來。但弗格森堅稱，他並不尋求與新政府為了衝突而衝突。「我祈禱我們今天所談論的事情永遠不會成真。如果這個團隊從未對川普政府提起一件訴訟，那我會是最開心的人」。

弗格森表示，他認識川普的支持者，包括那些孩子與他女兒同隊打球的家庭。他曾造訪過全州的扶輪社，包括保守地區。「我知道不少華盛頓州人投票給了川普，對吧？我明白這一點。要成為全體華盛頓州人民的州長，不應該只是一句口號。這必須成為現實」。