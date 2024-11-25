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大統華超市進軍美國 首家在大西雅圖Bellevue市 12月5日開幕

記者江碩涵／綜合報導
大統華超市首家美國分店選定大西雅圖Bellevue市，12月5日開幕。（大統華提供）
大統華超市首家美國分店選定大西雅圖Bellevue市，12月5日開幕。（大統華提供）

加拿大最大的亞洲連鎖超市品牌大統華正式宣布進軍華盛頓州，今年12月5日上午9時盛大開幕，新店位於大西雅圖地區的Bellevue市「The Marketplace at Factoria」，全店占地7萬6000平方英尺，將是華盛頓州規模最大的亞洲超市。

大統華表示，新店提供多樣具亞洲特色的商品選擇，特別是生鮮蔬果和亞洲潮流零食，另外還有壽司台、熟食區、拉麵攤、統華小廚及麵包坊，並提供每日新鮮烹製佳餚和各式自家研發的美味熱食、麵包甜點等，必使消費者眼睛一亮、流連忘返。

大統華自1993年成立以來，已是加拿大各地亞洲美食愛好者的首選目標，在加拿大擁有逾35家分店，這也是大統華首度進軍美國的創舉。

大統華超市首席執行官Tina Lee表示，非常期待Bellevue分店盛大開幕，可向美國顧客介紹大統華無與倫比的購物體驗，希望能將這些道地亞洲風味跨越國界，帶到當地社區，不僅是亞裔家庭採買生鮮商品的不二之選，更是美國西北地區所有美食探索家發掘全新飲食文化的首選目標。

美國首家大統華超市將推出多項特殊商品，包括擁有餐廳品質卻是超市價格的自助熟食吧，有北京烤鴨等，另有現點現做的街頭美食包括台灣飯糰，大統華麵包坊提供逾150種現烤麵包及50多款潮流甜點，例如拿破崙葡式蛋撻、楊枝甘露瑞士卷和爆漿麻薯等。還有獨家亞洲酒類，多達750款葡萄酒和烈酒，尤其是特色韓國燒酒和日本清酒。以及200多款大統華自有品牌商品，包括經典的大統華豬肉小籠湯包、大統華韓式烤肉醬、蔥油餅和海苔小吃等。

為慶祝新店開業，大統華開幕當天將帶來傳統亞洲文藝表演以及諸多精美禮品贈送；開幕當日前500名顧客將獲贈大統華禮品卡10美元，大統華鼓勵顧客提前下載大統華App並註冊成為T&T Rewards積分會員。

使用T&T Rewards積分會員計畫，會員每次在店內或網路消費滿20元即可獲得相應積分，積分可兌換免費禮品，Rewards積分會員還可享受店內專屬會員優惠。下載大統華App的早鳥會員還可享受更快捷的結帳服務及專屬優惠，例如11月6日起，大統華App積分會員可在西雅圖和Bellevue海底撈火鍋分店享受高達31%的專屬折扣福利。更多優惠資訊請參考大統華App或網站tntsupermarket.us。

大統華超市首席執行官Tina Lee表示，非常期待Bellevue分店盛大開幕，...
大統華超市首席執行官Tina Lee表示，非常期待Bellevue分店盛大開幕，可向美國顧客介紹大統華無與倫比的購物體驗。（大統華提供）

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