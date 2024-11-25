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HealthCare.gov投保登記 12月15日截止

【西雅圖訊】
HealthCare.gov公開投保登記已開始，每5人有4人可找到每月保費10元保險計畫。（業者提供）
HealthCare.gov公開投保登記已開始，每5人有4人可找到每月保費10元保險計畫。（業者提供）

HealthCare.gov（Health Insurance Marketplace）11月1日起開放投保登記，民眾可根據承保範圍需求，登記投保2025年的健康保險，申請人必須在今年12月15日前登記投保，保險自2025年1月1日生效。

最近通過「通貨膨脹緩和法（Inflation Reduction Act）」讓⼤多數透過HealthCare.gov投保的民眾可繼續以負擔得起的保費，減輕個人和家庭開銷。事實上每五位使用者中就有四人可藉財務補助找到每月保費10元或更便宜的健保計畫。

保費將根據年齡、家庭人口、家庭收入、居住地點、選擇何種健保計畫及其他因素決定。民眾只要符合所在州的醫療補助計畫（Medicaid）或兒童健康保險計畫（Children’s Health Insurance Program簡稱 CHIP）的承保條件，皆可透過HealthCare.gov連接這些選項。

HealthCare.gov提供範圍廣泛的福利和全方位的承保範圍。所有健保計畫均由知名私營保險公司提供，確保全體保戶享有優質醫療照護。健保計畫包括年度體檢等預防性服務、住院、處方藥、避孕、門診、急診和其他必要的健康照護福利。HealthCare.gov所有健保計畫均不得因現有病症拒保。

即使過去已在HealthCare.gov購買保險，現在也可重新檢視新的健保計畫和價格，因每年的健保計畫費用、承保範圍皆有所調整，需再次加以比較，才能找到更符合需求的健保計畫。

若想知道更多細節，可上網：https://www.healthcare.gov/find-local-help查詢附近的代理商、經紀或協助人員，也可用電話、電子郵件或面對面洽談，讓專人協助申請，電話800-318-2596，每周七天、每天24小時提供逾200種語言服務。

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