華州大選投票率恐創20年最低 專家分析原因

民主黨在華盛頓州今年普選中獲勝，在行政、立法機構保持或擴大多數優勢。(取自華盛頓州民主黨IG)

西雅圖時報報導，儘管今年美國總統選舉備受關注，甚至被形容為「關乎民主生死存亡」的一戰，加上州長選舉及四項重大提案，華盛頓州的投票 率可能創下逾20年來最低。

在11月5日選舉中，該州500萬註冊選民中有不到78%投票，這是2000年以來最低紀錄，當年僅有75.5%投票。相比之下，2020年投票率高達84%。州務卿選舉辦公室主管荷姆斯(Stuart Holmes)表示，隨著計票逐漸完成，他認為投票率不會有太大變動。

荷姆斯認為，與近幾次總統選舉相比，投票率下降的原因之一是年輕選民的參與度低。他說：「18至34歲的選民並未以歷史性的數字參與，是導致投票率下降的主因；」「幾乎可以說，50歲及以上的選民一定會出來投票。」

根據荷姆斯提供的數據，今年不到半數的30歲以下選民投票。這個比率隨年齡增加而上升，50至54歲選民投票率逾64%，60至64歲72%，80至84歲選民更超過88%。

自由派非營利組織華盛頓巴士(The Washington Bus)執行董事Cinthia Illan-Vazquez表示，青年投票率低，反映出政治參與的系統性問題，而非冷漠。她指出，年輕選民對特定議題「高度參與」，並提到斯波坎(Spokane)的一項校園宣傳活動，使當地青年投票率比全州平均高出一倍。她說，年輕選民在擊敗尋求廢除州標誌性氣候限排交易法案的倡議案2117中發揮了關鍵作用。這項倡議案的反對率約62%。她指出，傳統政治機構和候選人並未充分回應年輕、多元及工薪階層社群的優先事項。

至於其他倡議案，I-2109旨在廢除華盛頓州現行的資本利得稅，反對者約64%；倡議案2124將決定華盛頓州居民是否必須參加州的公共長期護理保險計畫(Washington Cares)，反對者約55%；倡議案2066是關於天然瓦斯的使用規範，支持率約52%，即主張減少限制。

民主黨 在全州範圍的選舉中獲勝，並在立法機構中保持或擴大多數優勢。但在他們希望翻轉一些共和黨 席位的第14選區，即重新劃定選區以增強拉丁裔選民影響力的雅基馬山谷地區(Yakima Valley)未能取得理想成果。

華州的共和黨在輸掉大部分重要選舉後正在檢討，儘管他們曾寄望於針對民主黨支持的稅收及氣候政策的倡議案能夠促進選民投票率。金恩縣共和黨主席湯馬斯(Mathew Patrick Thomas)表示，共和黨人感到愈來愈被邊緣化。但他認為，較低的投票率表明，即使在華州，民主黨選民對今年選票上的領袖也不太熱情。

紐約時報報導，全美各地的自由派地區投票率低於四年前，導致川普擊敗賀錦麗。2020年得票最多的民主黨縣今年少投了190萬票，而共和黨最多的縣則為川普多投了120萬票。在華盛頓州最大的民主黨據點金恩縣，目前的投票率約80%，低於預測的82%，更遠低於2020年創紀錄的86.5%。

各縣檢票委員會須在11月26日前認證選舉結果，州務卿將於12月5日完成最終認證。