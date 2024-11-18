電動自行車快速普及 檀香山擬訂規範提高道路安全

電動自行車快速普及，檀香山市擬訂立規範，提高道路安全。(取自Pexels)

檀香山市政府正考慮對電動自行車（e-bikes）制定騎乘新規範，以應對其日益普及所帶來的挑戰，提高道路安全。

檀香山市議會首先關注的是如何定義電動自行車。議員Tyler Dos Santos-Tam和Augie Tulba共同提出的第52號法案，採用了全美標準，將電動自行車根據速度、是否需要持續踩踏或油門輔助分為三個類別。該法案還將電動自行車的速度上限設定為每小時28哩。對於最快的類別，禁止15歲以下的人操作，並要求18歲以下的騎士佩戴頭盔。

市議會希望在年底前完成這項措施，因為許多孩子可能會在聖誕節 收到電動自行車作為禮物。他們希望確保有明確的規則，包括誰可以騎乘、在哪裡騎乘以及誰必須佩戴頭盔。市議會的交通委員會計畫在19日審議該法案的修訂草案。

HawaiiNewNow報導，目前歐胡島對電動自行車和其他電動移動設備的使用規範相對有限，隨著這些設備的流行，相關部門正努力跟上發展步伐。

檀香山的自行車通勤者Keith Leong表示：「如果電動自行車能讓更多人離開汽車，對環境可能更有利。」然而，他也注意到，許多電動自行車、電動滑板車和單輪滑板等小型移動設備在King Street的自行車道上行駛時，存在超速或不熟悉道路規則的情況。

此外，有些電動自行車騎士在道路上炫耀特技，如翹單輪等，這些行為使警方難以採取行動，因為現行法律已過時。電動自行車的普及加劇了這一問題。

市政府指出，三年前，歐胡島約有1400輛電動自行車，僅占所有註冊自行車的5%；到2023年，普通自行車約有1萬輛，電動自行車則接近8000輛，幾乎快到50%的占比。

截至今年，緊急醫療服務部門報告稱，已處理180起涉及電動自行車的事故，平均每兩天一起。其中30起涉及15歲及以下的兒童，而這些年齡段的兒童並不被允許操作電動自行車。