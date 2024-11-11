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CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

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關稅、移民…川普回鍋 怎麼影響夏威夷

編譯組／綜合報導
共和黨籍川普將回鍋白宮，並在LGBQIA+等多項議題上，與民主黨掌控的夏威夷州不同。(截自Movement Advancement Project臉書)
共和黨籍川普將回鍋白宮，並在LGBQIA+等多項議題上，與民主黨掌控的夏威夷州不同。(截自Movement Advancement Project臉書)

HawaiiNewsNow報導，雖然夏威夷的州政府主要由民主黨控制，但聯邦政府的政策仍對其產生影響，川普回任總統後的政策可能會影響夏威夷生活。

當夏威夷再次名列最昂貴的州之一時，許多選民的動機顯而易見：降低生活成本。在競選期間，川普表示他將解決這個問題，而華爾街的信心投票促使股市大幅上漲。

但川普也提議對進口商品徵收新關稅，以促進美國製造產品。專家認為，這將推高國際商品價格，並可能導致更高的物價水平。HNN政治分析師摩爾（Colin Moore）說，「我們仍依賴於美國進口的商品，因此，任何形式的關稅或海關費用都會對我們產生影響。」夏威夷的主要進口品包括石油、汽車及電子消費品等。

在川普的第二個任期內，他還計畫增加美國的石油生產，並降低汽油生產成本。夏威夷的塞拉俱樂部（Sierra Club of Hawaii）認為，川普將通過削弱環境保護來實現這一目標。該俱樂部的田中（Wayne Tanaka）指出，我們是最後一代有可能在達到所有臨界點之前採取行動的世代，否則我們面臨的危機將無法逆轉，。

其他人則擔心LGBTQIA+權利，因為川普的競選網站上寫著：「讓男人遠離女子運動。」溫克（Wendy Wink）在夏威夷提供跨性別支持服務已有10年，他說：「我所愛的人、我最親近的人通常是跨性別者，我看到他們失去了一切所獲得的成果。」

川普還誓言要取消多元化招聘要求。川普在競選集會上說，他將取消聯邦政府整個範圍內的所有多元化、公平和包容計畫。他還呼籲實施史上最大規模的大規模驅逐計畫。根據夏威夷非營利組織The Legal Clinic的資料，約20%的夏威夷居民是移民。

在這麼多重大問題懸而未決的情況下，許多人對川普重返白宮的過渡期間將會發生什麼感到不確定。

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