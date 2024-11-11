華盛頓州「百日咳」病例激增 惠特曼、克拉克、奇蘭感染率最高

百日咳通常始於流鼻水等普通感冒症狀，但可能導致持續數周或數月的嚴重咳嗽。(取自CDC官網)

今年可能是華盛頓州 近十年來百日咳最嚴重的一年。根據華盛頓州衛生廳最新資訊，截至11月2日，衛生官員已在31縣記錄1193例百日咳病例，遠高於去年此時的51例。

華盛頓州在2012年爆發百日咳疫情 ，依《西雅圖時報》報導，當年病例數在全美排名第三，接近5000例，促使數十名聯邦疾病調查人員進駐該州，以調查病例激增的原因。2015年，該州再次爆發重大的百日咳疫情，當年約有1380例病例。

今年美國的百日咳病例急劇上升，全國已有超過2萬例報告，包括華盛頓州在內的七個州出現千例以上感染。州衛生廳表示，正在「密切監測」百日咳病例的傳播狀況，並與當地衛生團隊合作，提供資源和支持。

根據衛生廳資料，在感染者中，有28人住院，其中包括12名不到1歲的嬰兒；超過80%的病例發生在18歲以下人群中，約34%的病例是4歲以下幼兒。

感染率最高的縣為惠特曼（Whitman）、克拉克（Clark）和奇蘭(Chelan)，每10萬人的感染率在78至113例之間。克拉克縣的感染率以每10萬人83例排名第二，病例超過400個，為全州最多。另有八個縣尚未報告任何病例，金恩縣（King County)的感染率為每10萬人6.5例。

百日咳通常始於流鼻水等普通感冒症狀，但可能導致持續數周或數月的嚴重咳嗽。嬰兒是最容易患上重症和死亡的高風險人群。有些嬰兒可能不會出現典型的咳嗽症狀，但可能會經歷「呼吸危險的暫停」。

華盛頓州首席科學官兼兒科醫生關陶盛（Tao Sheng Kwan-Gett）在聲明中表示，百日咳病例激增提醒我們疫苗 接種的重要性，這對保護我們最脆弱的群體至關重要，尤其是可能危及生命的嬰兒來說。

關陶盛說，為保護嬰兒免受百日咳感染，各年齡層的人都應確保疫苗接種狀況更新；任何出現症狀的人應諮詢醫療機構，以確定是否需要檢測和抗生素治療。

根據地方和國家衛生專家的說法，百日咳疫苗是預防重症感染的最有效方法。華盛頓大學傳染病和疫苗研究員朱海倫博士（Dr. Helen Chu）和弗里沃德（Collrane Frivold）在發表於《西雅圖時報》的專欄中指出，這些疫苗是常規且「極其安全」的。

在華盛頓州，近年K-12兒童疫苗接種率約為90%，低於疫情最嚴重時期，但高於2020年之前。公共衛生官員尤其關注幼稚園生，過去兩年他們的疫苗接種率較低。根據州數據，2023-2024學年，約87%的幼稚園生完成疫苗接種，而2020-2021學年約為91%。

朱海倫和弗里沃德在專欄中表示，疫苗接種率較低，意味「隨著學校重新開課，我們可以預期麻疹和百日咳等多種疫苗可預防的疾病會爆發」。

根據美國疾病管制中心（CDC）的資料，美國的百日咳疫苗有兩種形式：DTaP和Tdap，還可幫助預防破傷風和白喉。CDC指出，雖然這些疫苗效果良好，但保護效果會隨時間減弱。