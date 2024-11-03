星巴克：西雅圖總部員工明年每周3天返辦公室 否則辭職

西雅圖連鎖咖啡巨擘星巴克公司通知員工，將從2025年1月1日起強制執行每周三天的現場工作政策。(取自Pexels)

西雅圖 連鎖咖啡巨擘星巴克 公司通知其企業員工，明年有兩個選擇：返回辦公室或尋找新工作。

這家總部位於西雅圖的咖啡巨頭在一份備忘錄中表示，將從2025年1月1日起強制執行每周三天的現場工作政策。西雅圖時報報導，星巴克發言人10月底確認了這項新政策，稱「我們對混合工作夥伴的期望沒有改變」。

自2023年1月以來，星巴克一直實行混合工作政策，要求企業員工每周二及周三到辦公室工作，第三天由各團隊自行決定。該公司去年在總部擁有約3750名員工。

星巴克將取消要求員工在指定日子到辦公室的規定，改由各團隊決定每周三天的辦公時間。團隊領導者也將負責確保員工遵守規定。

星巴克執行長尼科爾（Brian Niccol）在上任第二天談到混合工作時表示，他更喜歡面對面的工作，但公司不會在每周三天的政策之外訂立新的規定。他個人則未常駐於西雅圖總部。根據他在9月接受該職位時的聘用信，他無須從南加州新港灘的家中搬遷，但不清楚他前往西雅圖的頻率。星巴克僅表示，將為他提供遠程辦公室和行政助理，並提供公司飛機供其商務和個人使用。

公司領導者通常以企業文化為由，要求員工返回辦公室。自2023年1月實施重返辦公室政策以來，星巴克已更換了三位執行長，目前在尼科爾的領導下，正處於全公司文化轉型的過程中。

這家西雅圖咖啡巨頭的作法與其鄰居電商巨頭亞馬遜 相似，但沒有亞馬遜那麼嚴格。亞馬遜將於明年1月轉為每周五天的辦公模式。但與星巴克一樣，亞馬遜也暗示不遵守政策的員工可以另謀高就。亞馬遜網絡服務（AWS）執行長加曼（Matt Garman）10月初告訴雲計算部門的員工，如果他們不想回到疫情前的期望，「可以選擇其他公司」。

這兩家公司採取的策略與西雅圖地區最大的雇主之一微軟截然不同。位於雷德蒙德(Redmond)的微軟自疫情開始以來，對遠程和混合工作持更為寬鬆的態度。自2022年以來，該公司已在貝爾維尤(Bellevue)、瑞德蒙德及伊薩夸(Issaquah)騰出超過300萬平方呎的辦公空間。

位於貝爾維尤的商業經紀公司Broderick Group在最近的辦公市場報告中表示，「隨著亞馬遜員工全職返回辦公室，預計其他公司將效仿，進一步提高辦公室的使用率」；並指出，這種實體辦公室出勤率的增加，可能也會引發更廣泛的變化，例如對附近設施和服務的重新投資。

根據Downtown Seattle Association（DSA）的數據，過去一年，西雅圖市中心的辦公人員流量略有增加。DSA使用Placer.ai的手機數據追蹤，2023年9月，在亞馬遜開始每周三天的政策幾個月後，市中心每天約8.4萬名辦公人員，今年9月至8.8萬，並曾在6月時達到疫後高峰的9.5萬。在疫情前，該市有時每天有超過20萬名辦公人員前往市中心。