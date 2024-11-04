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檀香山擬限制威基基街頭節慶活動至每年6場 華埠憂心

編譯組／綜合報導
華埠期望增加街頭節慶活動，活絡商業環境。圖為今年中國新年活動。(取自華埠818Instgram)
華埠期望增加街頭節慶活動，活絡商業環境。圖為今年中國新年活動。(取自華埠818Instgram)

檀香山市議會提出50號法案，擬限制威基基（Waikiki）的街頭節慶數量至每年六場，並對歐胡島(Oahu)街頭節慶活動增加新限制，例如活動若販售酒類，須設置封閉的啤酒花園。華埠的節慶活動次數雖無上限，但擔心販售酒類等新規可能產生的冷卻效應。

Holonunu Civil Beat報導，威基基是歐胡島舉辦最多節慶和遊行的地區，頻繁的街道封閉和人潮讓許多人感到不便。距離不到4哩的華埠商家卻非常羨慕。今年市政府收到38份在威基基卡拉卡瓦大道（Kalakaua Ave）舉行遊行、節慶和其他活動的許可申請。這些活動每場可吸引超過1萬人參加。

威基基的街道封閉問題持續多年，不斷湧入的遊客使得該地成為舉辦大型活動的理想地點，例如街頭狂歡節、阿羅哈節和檀香山驕傲遊行等活動。今年秋天的活動就在一個多月的時間內密集舉行，自9月14日至10月19日期間，威基基的主幹道已被封閉五次。

華埠的情況則截然不同。該地區正在進行復興工作，也面臨無家可歸者及公共安全的擔憂。當地的工作者和居民希望有更多街頭節慶活動，以營造更友善的環境，並幫助商業繁榮。

這些不同的利益思考在50號法案中碰撞。該法案主要是限制威基基街頭節慶的數量，但華埠商家和居民擔心，該法案可能使自己社區的活動舉辦更困難。

今年華埠只有提交大約15份活動申請，其中六項被取消，其中包括有指標性的萬聖節活動Hallowballoo。該活動通常會吸引數千人光臨當地商店，但因酒精許可問題，過去兩年未能舉辦。雖然華埠有部分節日活動，例如中國新年慶典和遊行，但今年也因成本問題，取消了傳統的狂歡節和5月5日節慶。

但在威基基，根據規則，每年最多可舉辦30場街頭節慶和遊行活動，包括傳統活動和市長豁免的活動；言論和表達自由的活動，例如1月的和平團結遊行和10月的檀香山驕傲遊行，則另行考量。

50號法案將限制威基基的街頭節慶至每年6場，幾乎是2024年核准數量的一半，並要求活動均勻分布在一年內，包括封閉街道的「傳統活動」；遊行、賽跑等則不計入。該法案還將對全島的街頭節慶活動增加新限制，例如活動若販售酒類，需設置封閉的啤酒花園。另有一些細節尚待釐清，包括節慶收益分配。

華埠對於舉辦節慶的次數沒有上限，但當地居民擔心，法案中關於酒精使用的限制將對他們的活動產生冷卻效應。市中心─華埠社區委員會主席Ernest Carvalho說，「這對我們來說不會有利可圖；這將會阻礙組織者和想在那裡舉辦活動的人」。

該問題已導致市府和Hallowballoo組織者塔榮(Mark Tarone)的僵局，後者過去兩年都取消了該活動。塔榮表示，2022年萬聖節慶典吸引了約1萬人，達到合法飲酒年齡的參加者可在活動範圍內隨處飲酒。他認為，限制在封閉區域飲酒不僅會減少參加者，還可能引發擠壓危險。市交通局長摩頓(Roger Morton)表示，如果不管控酒精，可能會引發打鬥；管控酒精的區域，可以降低風險。

華埠社區領袖和商家則樂意將部分節慶活動轉移到他們的區域，以分享經濟利益。不過，曾組織威基基七場活動的公司Millwood Ohana Productions指出，轉移活動並不容易，因為華埠無法吸引同樣數量的參加者；攤商的銷售會減少，也就不願支付較高的攤位費用。

威基基是歐胡島舉辦最多節慶和遊行的地區，但頻繁的街道封閉及人潮，使得檀香山擬限制...
威基基是歐胡島舉辦最多節慶和遊行的地區，但頻繁的街道封閉及人潮，使得檀香山擬限制該區街頭節慶數量。圖為今年阿羅哈節一景。(取自阿羅哈節活動官網)

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