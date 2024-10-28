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夏威夷天然氣擬調漲費率 徵求公眾意見

編譯組╱綜合報導
夏威夷天然氣公司公司最近向夏威夷公共事業委員會提交調整費率的申請，要求總收入增長約 17.67%。(取自夏威夷天然氣公司官網)
夏威夷天然氣公司公司最近向夏威夷公共事業委員會提交調整費率的申請，要求總收入增長約 17.67%。(取自夏威夷天然氣公司官網)

夏威夷天然氣公司（Hawaii Gas）最近提出費率調漲計畫，並邀請公眾對可能的漲價提出意見，民眾可以書面或親臨公聽會參與 。

夏威夷天然氣公司是夏威夷州受監管的天然氣公用事業。該公司最近向夏威夷公共事業委員會（PUC）提交了一項調整費率的申請，要求總收入增長約 17.67%。

夏威夷天然氣公司引用了不斷上升的運營成本、遵守監管要求以及持續的基礎設施投資，作為增加費率的原因。

這一變更可能會影響居民和企業的月費，但官方表示，具體影響將取決於天然氣使用量、客戶分類和居住島嶼等因素。根據夏威夷公司提供的漲價計畫，若以Rate Code 20為標準、平均用戶的消耗9.8Therms計算，歐胡島居民的費率約將上漲23.85%；周邊島嶼的平均消耗約17.6Therms，平均漲幅是8.63%。

公共事業委員會表示，將舉辦一系列聽證會，讓消費者和相關利益方可以分享意見並提出問題；無法參加的人可向公共事業委員會提交書面意見。

消費者倡導部門執行董事 Michael Angelo 表示：「我們的角色是確保任何申請都是合理的，能夠提供更安全、更可靠的服務，並且能夠更具成本效益和公平性，符合夏威夷州的清潔能源目標。」

提交公眾書面意見的方式如下：

1.提出書面意見：應引用案卷號 Docket No. 2024-0158， 並包括作者的姓名；如代表組織，要書明所代表的實體或組織名稱。

─線上提交: https://hpuc.my.site.com/cdms/s/consumers/public-comments

─電子郵件: [email protected]

─郵寄: 夏威夷公共事業委員會 465 South King St., #103 Honolulu, Hawaiʻi 96813

2.參加虛擬或現場聽證會

─在聽證會當天登記，本周時間為10月28日及10月29日下午5時

─10月29日可現場參與或線上提供意見；10月28日僅限現場。

夏威夷州 天然氣 投資

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