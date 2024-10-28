夏威夷天然氣擬調漲費率 徵求公眾意見
夏威夷天然氣公司（Hawaii Gas）最近提出費率調漲計畫，並邀請公眾對可能的漲價提出意見，民眾可以書面或親臨公聽會參與 。
夏威夷天然氣公司是夏威夷州受監管的天然氣公用事業。該公司最近向夏威夷公共事業委員會（PUC）提交了一項調整費率的申請，要求總收入增長約 17.67%。
夏威夷天然氣公司引用了不斷上升的運營成本、遵守監管要求以及持續的基礎設施投資，作為增加費率的原因。
這一變更可能會影響居民和企業的月費，但官方表示，具體影響將取決於天然氣使用量、客戶分類和居住島嶼等因素。根據夏威夷公司提供的漲價計畫，若以Rate Code 20為標準、平均用戶的消耗9.8Therms計算，歐胡島居民的費率約將上漲23.85%；周邊島嶼的平均消耗約17.6Therms，平均漲幅是8.63%。
公共事業委員會表示，將舉辦一系列聽證會，讓消費者和相關利益方可以分享意見並提出問題；無法參加的人可向公共事業委員會提交書面意見。
消費者倡導部門執行董事 Michael Angelo 表示：「我們的角色是確保任何申請都是合理的，能夠提供更安全、更可靠的服務，並且能夠更具成本效益和公平性，符合夏威夷州的清潔能源目標。」
提交公眾書面意見的方式如下：
1.提出書面意見：應引用案卷號 Docket No. 2024-0158， 並包括作者的姓名；如代表組織，要書明所代表的實體或組織名稱。
─線上提交: https://hpuc.my.site.com/cdms/s/consumers/public-comments
─電子郵件: [email protected]
─郵寄: 夏威夷公共事業委員會 465 South King St., #103 Honolulu, Hawaiʻi 96813
2.參加虛擬或現場聽證會
─在聽證會當天登記，本周時間為10月28日及10月29日下午5時
─10月29日可現場參與或線上提供意見；10月28日僅限現場。
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