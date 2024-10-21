西雅圖住房增長新計畫 鄰里中心變更多

西雅圖公布住房增長新計畫，增加更多「鄰里中心」。(取自市府官網)

西雅圖 市長哈瑞爾（Bruce Harrell）16日公布最新的住房增長計畫，象徵西雅圖在推動高密度住宅發展上邁出新的一步。哈瑞爾最新計畫與3月發布的內容相似，但針對更多的社區進行都市化規畫，並提出具體的街區分區變更。

總體而言，新計畫將把西雅圖的新住宅理論分區容量從16萬7000個增至33萬個。這被哈瑞爾政府描述為一個重大步驟。

新住房增長計畫需要經過市議會的審查，才能生效。哈瑞爾表示，在2025年之前，他不會將增長計畫和分區變更提交市議會，並會在此期間收集更多的公眾意見。市民可在線查看地圖並提交意見，市政府並將在2024年底前舉辦七場面對面的資訊會議。

在華盛頓州 ，像西雅圖這樣的城市必須定期更新其增長計畫，以展示在為新居民提供工作、交通、學校和購物設施的同時，如何容納更多人口。哈瑞爾在新聞稿中表示：「為降低成本、支持現有居民，並為未來的增長做準備，西雅圖需要更多住房和多樣化的住房選擇，就是這麼簡單。」

新計畫將擴展西雅圖現有的「城市中心」和「城市村莊」，與3月草案的主要區別在於「鄰里中心」的數量從24個增加到30個，新增了北Magnolia、High Point、Hillman City、中段Beacon Hill和上Fremont等地區，並將South Park從較大規模的城市村莊轉變為較小規模的鄰里中心；還將在Wedgwood的東北35大道沿線設置鄰里中心，但位置從東北85街移至東北75街。這些鄰里中心將允許在關鍵交叉口附近建造三到六層的公寓樓。

該提案還將允許在頻繁有公共交通經過的主要道路旁建設更高密度的住宅，並在超過20個的新「鄰里中心」增設商店、服務和現有公寓，比3月份的草案更深入。哈瑞爾政府表示，希望在更多的區域建立「15分鐘社區」，居民可以步行或騎自行車滿足日常需求，並推動在過去數十年開發較少的高價區域增加住宅密度。

根據2023年通過的州法律，西雅圖的新計畫將允許每個住宅地塊至少建造四個住宅單位，在主要交通站點四分之一哩範圍內可建造六個單位，整個城市還將允許設置街角商店。

儘管新方案會在許多地方增加密度，但也大致保留城市的長期策略，將增長集中在某些樞紐區域，同時限制其他地區的開發。然而，這一「城市村莊」策略，並未解決隨著成本上升導致低收入 居民被迫遷離的問題。一些富裕地區，如Laurelhurst、Blue Ridge和Seward Park，則基本不會受到此次變更的影響。

接下來的幾周內，一些居民可能會深入研究並反對他們社區中的某些變更；另一些人則可能呼籲哈瑞爾和市議會在解決住房可負擔性問題上更加大膽。

支持住房增長的「完整社區聯盟」的部分成員對新計畫表示讚賞，並表示將繼續推動在交通走廊、主要道路外及富裕地區提高住房密度和可負擔性。該聯盟包括住房、都市主義、商業及社區團體。