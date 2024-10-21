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台灣國寶魚等農漁特產進軍西雅圖百家超市 優惠8折起還能試吃

記者江碩涵╱西雅圖報導
康寶食品（Combo Market）為了推廣台灣優質農漁產品，連續一個月舉辦「台灣農漁特產節」，並前進大西雅圖地區，與百家超市合作接力登場。（康寶提供）
康寶食品（Combo Market）為了推廣台灣優質農漁產品，連續一個月舉辦「台灣農漁特產節」，並前進大西雅圖地區，與百家超市合作接力登場。（康寶提供）

康寶食品（Combo Market）為了推廣台灣優質農漁產品，連續一個月舉辦「台灣農漁特產節」，並前進大西雅圖地區，與百家超市合作接力登場，10月18日開跑，共有台灣石斑魚丶午仔魚及哈肯舖麵包在百家超市西雅圖、貝爾維尤（Bellevue）及Beaverton三家店舉行試吃活動，鱸魚、石斑魚優惠八折起，大西雅圖僑胞可以與灣區民眾一樣嘗到最新鮮的台灣商品。

台灣頂尖農漁養殖業技術首屈一指，農業部推出許多產業升級計畫，其中輔導百大青農及產銷履歷制度等，成功地將台灣優質農漁業推向國際市場。康寶表示，台灣農漁特產節集合了台灣頂尖農漁養殖業技術生產製造的優質農漁商品，其中不乏各種生鮮海產、果汁、仙草等。

康寶食品主辦「2024台灣農漁特產節」舊金山灣區活動日前圓滿落幕，緊接著立刻前進大西雅圖地區，與百家超市合作接力，這波商品主打台灣石斑魚丶午仔魚以及哈肯舖麵包試吃展銷會。

康寶表示，台灣石斑魚不僅營養好吃又被稱為「國宴魚」，已連續兩年成為台灣華府雙橡園國慶酒會上的佳餚，2023年APEC（亞太經濟高峰會）西雅圖高級官員會議上，也成為台灣農業部推展台灣農漁產品記者會展示的重要品牌。

康寶食品表示，台灣民間俗語「一午二鮸三嘉鱲」、「一午二鯧三白腹」、「一午二紅沙三白鯧」，無論是哪句俗語，排名第一的全都是午仔魚，顯示午仔魚的肉質鮮美度名列前茅。這次康寶主打的午仔魚是由頂著百大青農榮耀的午仔魚達人自創的「台潮魚集」品牌，擁有產銷履歷並由鑽石水養殖，海水來源潔淨，益生菌讓午仔魚身體健康又肥美。

哈肯鋪則是台灣知名烘焙店，以經驗及技術、時間、溫度掌控培養「老麵」，保持麵糰筋性不易老化，讓麵包更有濕潤及小麥風味。尤其厚片吐司深受北美消費者歡迎，飄洋過海後，消費者只要運用烤箱或微波爐，立刻能還原麵包的新鮮，適合許多家庭當一家大小的早餐美食。

康寶推展台灣優質農漁產品不遺餘力，今年接辦北美2024台灣農產節活動，10月18日起進軍大西雅圖地區，10月18至20日及10月25至27日在百家超市三門市同步舉行活動，歡迎大西雅圖僑胞參加活動，與舊金山灣區同步享受台灣美食。

百家超市Bellevue地址：14515 NE 20th St. Bellevue, WA 98007

百家超市Seattle地址：13200 Aurora Ave N Seattle, WA 98133

百家超市俄勒岡州Beaverton：3849 SW 117th Ave Beaverton, OR 97005

康寶食品（Combo Market）為了推廣台灣優質農漁產品，連續一個月舉辦「台...
康寶食品（Combo Market）為了推廣台灣優質農漁產品，連續一個月舉辦「台灣農漁特產節」，並前進大西雅圖地區，與百家超市合作接力登場。（康寶提供）
康寶推展台灣優質農漁產品不遺餘力，今年接辦北美2024台灣農產節活動，10月18...
康寶推展台灣優質農漁產品不遺餘力，今年接辦北美2024台灣農產節活動，10月18日起進軍大西雅圖地區，10月18至20日及10月25至27日在百家超市三門市同步舉行活動，歡迎大西雅圖僑胞參加活動。（康寶提供）
百家超市西雅圖、貝爾維尤（Bellevue）及Beaverton 三家店舉行試吃...
百家超市西雅圖、貝爾維尤（Bellevue）及Beaverton 三家店舉行試吃活動，鱸魚、石斑魚優惠八折起。

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