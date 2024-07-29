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夏威夷醫療事故發生率 全美第四高

編譯組／綜合報導
夏威夷醫療事故發生數 資料來源：National Practitioner Data Bank
夏威夷醫療事故發生數 資料來源：National Practitioner Data Bank

檀香山KHON2報導，最近一項研究顯示，在美國50州中，夏威夷的醫療事故（malpractice）發生率排名第四高。

所謂醫療事故，是指當醫療專業人員（例如醫生或護士）犯錯或未能提供適當的護理，導致病人受傷或受到傷害時發生的事故。這包括手術中的錯誤、錯誤診斷或不正確的治療。

根據夏威夷統計，在2020年至2023年間，夏威夷平均每1000名醫療從業人員中發生17.54起醫療事故，與美國各州相比，排名第四高。根據國家從業人員資料庫（National Practitioner Data Bank）的資訊，僅在2023年，夏威夷就報告了44起案件，是2017年以來夏威夷醫療事故最多的一年。

醫療事故發生率前三高的州分別是： 新墨西哥州，每1000名從業人員發生22.54起事件；紐約州22.04起；佛羅里達州18.71起。至於最低的州，則是北達科他州，僅有2.65起事件。

KHON2報導，高發生率的醫療事故事件可能表明當地醫療系統內存在問題，包括工作人員過度勞累、缺乏適當的培訓或醫院、診所等醫療提供者中的結構性問題。

對於夏威夷的居民來說，這表示在接受醫療護理時，要了解可能的風險，並要為自己爭取權益。因此，當出現這類醫療錯誤狀況時，要向相關部門報告，以幫助改進醫療系統，防止未來的錯誤。

夏威夷 新墨西哥州 三高

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