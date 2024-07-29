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華盛頓州8/6初選 28人爭州長大位 前兩名得票者將在11/5對決

編譯組／綜合報導
華盛頓州檢察長弗格森(Bob Ferguson)將競選州長，目前民調在28位競逐者中排名第一。(州府官網)
華盛頓州檢察長弗格森(Bob Ferguson)將競選州長，目前民調在28位競逐者中排名第一。(州府官網)

華盛頓州8月6日的初選選票，已開始陸續寄達郵箱。選民將對幾場重要競選進行投票，其中包括州長競選，現任州長英斯利（Jay Inslee）沒有尋求第四個任期，共有28人角逐州長初選， 競爭激烈。

除了州長之外，這次選票上還有其他多個重要民選職位，包括聯邦級的國會參議員、眾議員，州級的副州長、檢察長、州務卿，以及市級的西雅圖市議員。這次初選中的前兩名得票者，將在11月5日的大選中對決。

共和黨籍、前金恩縣警長雷克特(Dave Reichert)將參加華盛頓州州長初選...
共和黨籍、前金恩縣警長雷克特(Dave Reichert)將參加華盛頓州州長初選，目前民調第二，可能在11月與弗格森對決。(競選官網)

西雅圖時報特別列出民眾在提交選票前的注意事項如下：

─選票上有那些候選人：州長、副州長、州檢察長、州務卿、公共教育總監、土地委員、保險委員、聯邦參議員、聯邦眾議員（共有十個選區）、西雅圖市議員。

─華盛頓州選舉僅通過郵寄進行，但各縣會提供無障礙投票中心，為需要幫助完成選票的人提供協助。

─選票必須在選舉日8月6日前蓋上郵戳，或在當天晚上8點前放入投票箱(Ballot Drop Box)或是親自交回到選民所在縣的選舉辦公室。在送出前，請仔細檢查是否已在選票信封簽名。

─選票郵資已付，不需要貼郵票。

─8月6日是線上或郵寄註冊投票或更新信息的最後一天。金恩縣（King County）選舉辦公室將為需要幫助或錯過截止日期的人開放投票中心。選民可以在工作時間內及選舉日晚上8點前任何時間親自註冊投票。

─查詢選票是否已到達目的地：前往州選舉信息網站votewa.gov，輸入名字和出生日期；在畫面左側，應可看到一個選項「Ballot Status（選票狀態）」。點擊它，系統會告知選票現在在那裡。

西雅圖時報報導，在這次初選中，州級重要公職的競爭激烈。以州長為例，現任州檢察長弗格森（Bob Ferguson）是民主黨的主要候選人，根據最近的民調，他很可能在11月與共和黨候選人、前金恩縣警長雷克特（Dave Reichert）對決。這兩位候選人將與另外26名候選人參加初選。

由於現任州檢察長弗格森競選州長，所留職位的競爭者將由民主黨籍的布朗（Nick Brown）、丁格拉（Manka Dhingra）和共和黨籍的塞拉諾（Pete Serrano）等人競逐。

現任副州長赫克（Denny Heck）是民主黨籍，他將面對的挑戰者，包括民主黨的格里芬（David Griffin）、共和黨的哈格倫（Bob Hagglund）和馬修斯（Dan Matthews），以及自由共和黨的哈曼（Patrick Harman）等。

現任州務卿民主黨人霍布斯（Steve Hobbs）則將與民主黨人蒂格斯（Marquez Tiggs）、無黨派湯森（Damon Townsend）和共和黨人惠特克（Dale Whitaker）對壘，力爭連任。

選票必須在選舉日8月6日前蓋上郵戳，或在當天晚上8點前，放入投票箱(Ballot...
選票必須在選舉日8月6日前蓋上郵戳，或在當天晚上8點前，放入投票箱(Ballot Drop Box)。(截自KUOW)

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