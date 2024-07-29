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華盛頓州州長初選最新民調 弗格森些微領先雷克特

編譯組／綜合報導

WA Poll最新民調顯示，民主黨人弗格森（Bob Ferguson）在州長初選中，以9個百分點領先主要競爭對手共和黨人雷克特（Dave Reichert）。民調顯示，這兩人在競爭激烈的候選人中遙遙領先，很可能在11月對決。

在接受調查的564名可能在8月6日初選中投票的選民中，42%表示他們會投票給弗格森，33%表示會投票給雷克特；共和黨人伯德（Semi Bird）緊隨其後，獲得7%的支持率；州參議員穆勒特（Mark Mullet）排在最後，支持率僅4%。約14%表示尚未決定投給誰。

目前還不清楚尚未決定選民的投票方向；如果選民在11月堅持支持自己政黨的候選人，則伯德的支持者湧向雷克特，穆勒特的支持者轉向弗格森，則二位領先者之間的差距將縮小到6個百分點。

如果這種情況成真，考慮到民調的可信區間為正負5.2個百分點，11月大選的結果可能比上述數字更接近，凸顯競爭之激烈。

自現任州長、民主黨人英斯利（Jay Inslee）宣布不尋求第四個任期以來， 這是華盛頓州州長選舉12年來首次出現空缺。民主黨在2004年和2012年這兩次州長選舉中以微弱優勢獲勝。

西雅圖時報報導，現任州檢察長的弗格森積極對抗曾任國會眾議員及金恩縣警長的雷克特，稱他在包括墮胎和《平價醫療法案》等問題上過於保守，並指出他在投票紀錄上與前總統川普一致。反之，雷克特則在犯罪和公共安全問題上批評弗格森。

華盛頓州民調顯示了明顯的黨派分歧，72%的民主黨人表示會投票給弗格森，76%的共和黨人表示會支持雷克特。在獨立選民中，兩人的支持率相當，各為33%及32％。

弗格森在所有年齡組別中均領先雷克特，在女性選民中更受歡迎，有50%的女性受訪者支持他，雷克特僅28%；相對的，雷克特在男性中較受歡迎，支持率37%，略高於弗格森的35%。

WA Poll由《西雅圖時報》、KING 5和華盛頓大學的公共知識中心共同贊助。關於州長競選的問題，SurveyUSA於7月10日至13日之間聯繫564名可能的初選選民，可信區間為正負5.2個百分點。

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