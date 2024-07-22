檀香山8月10日初選 46萬郵遞選票寄出

檀香山市政廳將設有現場選民服務中心。(市政廳官網)

檀香山將在8月10日舉行初選，隨著初選日臨近，縣政府為歐胡島（Oahu）的註冊選民 提供建議及注意事項。縣政府指出，約46萬張郵寄選票在7月20日前寄出，選民應於23日開始收到，請民眾關注信箱動態。

縣府指出，2024年選舉的初選是8月10日，大選則是11月5日，所有註冊的選民將收到郵寄的選票包。檀香山市和縣2024年選舉的公職包括市長、檢察官及第1、3、5、7及9區議員，並訂有選務工作時間表（詳見附表）。

縣府指出，如果民眾一直沒有收到選票，可能需要向選舉辦公室更新地址；另外，如果在勾選選票時出錯，不要擦掉或塗白錯誤，而是按照選票上的說明申請更換。

此外，選民也可以申請中文、Ilocano語、Tagalog語和首次提供的夏威夷本土語的選票。