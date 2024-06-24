西夏一周╱亞馬遜新紙包裝 取代150億個塑膠充氣袋

亞馬遜表示，下個月起Prime Day幾乎所有的客戶配送都將不含塑膠充氣袋。(取自官網)

總部位於西雅圖 的電商巨擘亞馬遜 （Amazon）20日表示，已在北美用紙填充物取代95%的塑膠充氣袋，並努力在年底前完全移除塑膠充氣袋。亞馬遜表示，下個月起Prime Day幾乎所有的客戶配送都將不含塑膠充氣袋。

亞馬遜表示：「我們希望在使用最少包裝以避免浪費的同時，確保客戶收到的商品未受損壞，並優先使用可回收材料。」這是該公司迄今在北美為減少塑膠包裝所做的最大努力，每年將減少近150億個塑膠充氣袋的使用。

亞馬遜表示，減少浪費的持續努力還包括：無額外包裝運送商品的運動；與人工智能和機器人公司Glacier合作，試驗使用AI驅動的機器人做自動化回收物分類。

西雅圖警車 全面安裝牌照識別器

西雅圖市議會18日通過立法，批准擴展自動牌照識別器（ALPR）技術到所有西雅圖警察局的車輛。該技術將用於幫助解決全市的犯罪問題，並協助調查。法案將於市長簽署後30天生效。

法案提案人、市議員Kettle表示，犯罪案件層出不窮。當有人偷車時，常常被用來撞毀商店，侵蝕安全，助長縱容的氛圍。自動牌照識別技術是從源頭遏制犯罪的重要工具。

但有社區成員表達了對可能引發安全風險的隱私問題的擔憂。為應對這些擔憂，市議會通過若干修正案，以保護個別駕駛員的個人信息，降低對遭受家庭暴力者的安全風險，並將數據的訪問權限限制在少數經過培訓的人員範圍內。

夏威夷 華埠停電多日 商家憂心忡忡

夏威夷電力公司為華埠停電多日致歉。(截自Hawaii′s News Now)

經過數日的修復，檀香山華埠始於17日晚上的停電，終於20日下午恢復供電。商家表示，要彌補因停電造成的損失，還需要很長時間。

這次停電影響了數百名居民、商店和餐廳。位於努阿努大道（ Nuuanu Avenue）和酒店街（Hotel St）的Fete餐廳合夥人之一表示，餐廳員工也遭受打擊。

夏威夷電力公司表示，無法立即確定是否能支付索賠。必須先調查停電原因，才能處理索賠事宜。

夏威夷島男 釣上207磅黃鰭鮪魚

一名夏威夷島男子17日於凱盧阿-科納（Kailua-Kona）外海釣上了一條比他自己還重的魚。

James Simon在距離霍諾考（Honokohau）約10裡的地方釣到一條重達207磅的黃鰭鮪魚（yellowfin ahi）。這位20歲的年輕人表示，他的體重大約是140磅。他與這條魚搏鬥了近四個小時，但他不打算放棄，與他乘坐的船名「Die Trying」（不成功便成仁）不謀而合。

James Simon表示，他已將釣獲賣給了魚市場，價格未透露。名人堂衝浪手Joey Cabell保持著夏威夷黃鰭鮪魚的記錄，於1990年在拉奈島（Lanai）海釣所創，重達325磅。