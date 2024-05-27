新報告：夏威夷住房可負擔性大幅下降 並未改善

夏威夷大學日前發布住房報告顯示，夏威夷僅有五分之一家庭能負擔購買獨棟房屋。(圖取自夏威夷大學官網)

根據夏威夷大學日前發布一份嚴峻的住房報告，夏威夷僅有五分之一家庭能負擔購買獨棟房屋，與三年前相較，大幅下降。

2021年，有44%夏威夷家庭可負擔中價位獨棟房屋貸款。目前這個比率降至20%。去年房屋銷售大幅下降、跌至25年來最低點。但是，銷售量暴跌對房價 影響不大。

夏威夷大學經濟研究組織(University of Hawaii Economic Research Organization)經濟學助理教授丁德爾(Justin Tyndall)表示，並未見到房價出現任何下跌，但由於利率，買房成本大幅增加。購屋的可負擔能力仍不佳。

高利率對夏威夷州 的潛在房主產生嚴重影響，不但導致貸款變得更難負擔，也減少市場上的房屋庫存。報告指出，夏州大部分貸款人支付利率低於4%，促使許多房主對把房屋放入市場、嘗試以更高利率買房，更加小心謹慎。

夏州去年房市對租屋者來說，也變得更糟。夏威夷租金中位數為全國最高，大部分租屋者、約占56%被認為是「租金負擔沉重」(rent-burdened)，顯示他們將超過30%收入用於支付租金。

報告表示，茂宜島 火災加劇夏威夷州的住房危機，導致房價上漲，同時「可供出租房屋數量卻大幅下降」。短期度假租賃約占夏州住房存量的6%，此一數字近年來增加、但各島嶼之間差異大。2022-2023年期間，全州短期租賃房源數量增加9%。

茂宜島在火災發生後，短期度假租屋實際上稍有增加。儘管西茂宜島損失380間度假租屋，全島各地短期租屋單位擁有人若將房屋轉為長期租賃、也將可獲得稅務優惠。丁德爾認為，政策本應鼓勵民眾將度假租賃轉為提供當地人住房，但總的來看，並未真正見到這個情況發生。

報告也發現，夏威夷有很大部分屋主、並非夏州居民。歐胡島來自州外的屋主占13%，茂宜島占32%，拉海納有超過一半房屋所有人擁有外州郵寄地址。在茂宜島，約85%度假租賃房屋、由外州人擁有。

丁德爾表示，整體數據的另一個重要結論，是夏威夷州沒有建造足夠房屋、對可負擔能力產生真正影響。對多戶住房建造地點的嚴格限制、加上昂貴開發商費用與建造許可批准延遲，導致公寓成本高，並且減少夏州新住房數量。

報告指出，雖然許多家庭較喜歡獨棟住房，但建造高層公寓可提供更多住房單位，並壓低各地房價，包括獨棟住房價格。丁德爾認為，茂宜島市長提議將數千間度假租賃、轉為長期租賃，可能對住房可負擔能力產生重大影響。